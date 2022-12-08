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  • Луис Энрике опубликовал прощальное письмо после ухода из сборной Испании

Луис Энрике опубликовал прощальное письмо после ухода из сборной Испании

8 декабря 2022, 19:46
3

Луис Энрике прокомментировал уход с поста главного тренера сборной Испании.

«Всe началось четыре года назад, и время пролетело очень быстро. Я могу быть только благодарен тем, кто дважды назначал меня на этот пост. Благодарю всех сотрудников Королевской испанской футбольной федерации.

Конечно же, благодарю футболистов, которые вели себя образцово и были верны нашей идее. Жаль, что я не смог помочь вам лучше. Также благодарю всех помощников, которые неустанно работали, чтобы помочь игрокам и тренерскому штабу во всeм, что нужно. Быть частью этого было очень приятно.

И последнее, но не менее важное: благодарю болельщиков, которые выражали нам свою поддержку во все времена, особенно в самые тяжeлые. Пришло время прощаться. Команде нужна поддержка во всeм, чтобы Луис де ла Фуэнте добился всего, что задумал. Вперeд, Испания! Всего доброго. Спасибо!» — написал Энрике в соцсетях.

  • Новым главным тренером сборной стал 61-летний Луис де ла Фуэнте.
  • Энрике тренировал сборную Испании с 2018 года.
  • На Евро-2020 команда выиграла бронзовые медали.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Испания Энрике Луис
Комментарии (3)
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Shlоmо
1670518532
Честно говоря, сборная Испании 3 года в пустую потратила с ним у руля. Попахивало откровенным кумовством. Этот ненужный ватокат, тики така, просто кошмар. Надеюсь придет хороший специалист, который будет звать в состав игроков которые заслуживают этого, а не тех кто ему нравится.... Странно, что решение приняли не сразу после игры с Марокко. Человек не вызывает лучшего защитника Испании последних десяти лет, одного из сильнейших текущих защитников маринует на лавке, а в ЦЗ ставит одного из лучших опорников, который играет у Гвардиолы. И издевается над Бускетсом, оставляя играть его 120 минут.... Пи.Си. Мостовой свободен, хуже не будет ...:)))
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Bozigit
1670519499
Красавчик. Немного не повезло
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САНЁК17
1670531521
Правду скажи,путалонская тики така устарела.
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