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    Луис Энрике опубликовал прощальное письмо после ухода из сборной Испании

    Луис Энрике прокомментировал уход с поста главного тренера сборной Испании.

    «Всe началось четыре года назад, и время пролетело очень быстро. Я могу быть только благодарен тем, кто дважды назначал меня на этот пост. Благодарю всех сотрудников Королевской испанской футбольной федерации.

    Конечно же, благодарю футболистов, которые вели себя образцово и были верны нашей идее. Жаль, что я не смог помочь вам лучше. Также благодарю всех помощников, которые неустанно работали, чтобы помочь игрокам и тренерскому штабу во всeм, что нужно. Быть частью этого было очень приятно.

    И последнее, но не менее важное: благодарю болельщиков, которые выражали нам свою поддержку во все времена, особенно в самые тяжeлые. Пришло время прощаться. Команде нужна поддержка во всeм, чтобы Луис де ла Фуэнте добился всего, что задумал. Вперeд, Испания! Всего доброго. Спасибо!» — написал Энрике в соцсетях.

    • Новым главным тренером сборной стал 61-летний Луис де ла Фуэнте.
    • Энрике тренировал сборную Испании с 2018 года.
    • На Евро-2020 команда выиграла бронзовые медали.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2039

      Bozigit 2 часа назад

      Красавчик. Немного не повезло

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      Рейтинг: +987

      Shlоmо 2 часа назад

      Честно говоря, сборная Испании 3 года в пустую потратила с ним у руля. Попахивало откровенным кумовством. Этот ненужный ватокат, тики така, просто кошмар. Надеюсь придет хороший специалист, который будет звать в состав игроков которые заслуживают этого, а не тех кто ему нравится....

      Странно, что решение приняли не сразу после игры с Марокко. Человек не вызывает лучшего защитника Испании последних десяти лет, одного из сильнейших текущих защитников маринует на лавке, а в ЦЗ ставит одного из лучших опорников, который играет у Гвардиолы. И издевается над Бускетсом, оставляя играть его 120 минут....

      Пи.Си. Мостовой свободен, хуже не будет ...:)))

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