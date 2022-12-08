Луис Энрике опубликовал прощальное письмо после ухода из сборной Испании

Луис Энрике прокомментировал уход с поста главного тренера сборной Испании.

«Всe началось четыре года назад, и время пролетело очень быстро. Я могу быть только благодарен тем, кто дважды назначал меня на этот пост. Благодарю всех сотрудников Королевской испанской футбольной федерации.

Конечно же, благодарю футболистов, которые вели себя образцово и были верны нашей идее. Жаль, что я не смог помочь вам лучше. Также благодарю всех помощников, которые неустанно работали, чтобы помочь игрокам и тренерскому штабу во всeм, что нужно. Быть частью этого было очень приятно.

И последнее, но не менее важное: благодарю болельщиков, которые выражали нам свою поддержку во все времена, особенно в самые тяжeлые. Пришло время прощаться. Команде нужна поддержка во всeм, чтобы Луис де ла Фуэнте добился всего, что задумал. Вперeд, Испания! Всего доброго. Спасибо!» — написал Энрике в соцсетях.

Новым главным тренером сборной стал 61-летний Луис де ла Фуэнте.

Энрике тренировал сборную Испании с 2018 года.

На Евро-2020 команда выиграла бронзовые медали.

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