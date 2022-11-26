Поляки скорей всего досконально изучили игру Саудовской Аравии против Аргентины. Не стали играть в открытый футбол и действовали на контратаках. Моментов для взятия ворот у саудитов было достаточно но что то не получалось доводить атаки до логического завершения. Даже пенальти не сумели реализовать. Чувствовалась какая то усталость что и привело ко второму голу в их ворота. Очень надежно провел весь матч Щестны.
Польша победила Саудовскую Аравию со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
В обоих голах поучаствовал форвард «Барселоны» Роберт Левандовски – сначала он ассистировал Петру Зелинскому, а затем забил сам. Для него это дебютный гол на чемпионатах мира.
Саудиты в конце первого тайма не реализовали пенальти.
Польша набрала четыре очка в двух турах ЧМ. Следующий соперник – Аргентина (30 ноября, 22:00 мск).
У Саудовской Аравии три балла после двух матчей. Дальше – Мексика (30 ноября, 22:00 мск).
ЧМ-2022. Группа C. 2-й тур
Польша – Саудовская Аравия – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Зелински, 39; 2:0 – Левандовски, 82.
Нереализованный пенальти: нет – Аль-Давсари, 45+1.
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