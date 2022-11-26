Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ЧМ-2022. Польша обыграла Саудовскую Аравию (2:0), у Левандовского гол и ассист

    Польша победила Саудовскую Аравию со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    В обоих голах поучаствовал форвард «Барселоны» Роберт Левандовски – сначала он ассистировал Петру Зелинскому, а затем забил сам. Для него это дебютный гол на чемпионатах мира.

    Саудиты в конце первого тайма не реализовали пенальти.

    Польша набрала четыре очка в двух турах ЧМ. Следующий соперник – Аргентина (30 ноября, 22:00 мск).

    У Саудовской Аравии три балла после двух матчей. Дальше – Мексика (30 ноября, 22:00 мск).

    ЧМ-2022. Группа C. 2-й тур

    Польша – Саудовская Аравия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Зелински, 39; 2:0 – Левандовски, 82.

    Нереализованный пенальти: нет – Аль-Давсари, 45+1.

    Календарь ЧМ-2022

    Результаты ЧМ-2022

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    У Левандовски более 600 голов за карьеру, но на ЧМ он забил впервые – и сразу расплакался 1
    Левандовски повторил достижение 1982 года
    Польша повторила достижение 44-летней давности
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:03
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +99006

      zigbert 40 минут назад

      Поляки скорей всего досконально изучили игру Саудовской Аравии против Аргентины. Не стали играть в открытый футбол и действовали на контратаках. Моментов для взятия ворот у саудитов было достаточно но что то не получалось доводить атаки до логического завершения. Даже пенальти не сумели реализовать. Чувствовалась какая то усталость что и привело ко второму голу в их ворота. Очень надежно провел весь матч Щестны.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11964

      Вомбат 54 минуты назад

      Суммарная стоимость сборной Саудовской Аравии ниже, чем стоимость польской сборной, но игра была по равной (во второй тайме могло показаться, что арабы доминируют, но это просто Польша играла по счету). Все решили два фактора - неумение саудитов бить по воротам и умение поляков это делать. Очень жаль, но саудиты поедут домой, третий матч на том же уровне они уже не потянут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11964

      Вомбат > Вомбат 52 минуты назад

      Я забыл написать "в 10 раз". Саудиты стоят в сумме 25.1 млн евро, поляки 254.5 млн евро.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      ARSteven89 57 минут назад

      Великолепная Аравия! Эрве Ренар = Доктор Стрэндж! Игра с позиции силы,
      гегенпрессинг как у Клоппа, куча моментов, владение мячом на уровне европейских грандов и это я посмотрел игру арабской страны, а не пересмотрел Италию на Евро) Хочу ничейку Мексики с Аргентиной и будет улётный 3й туррр!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17179

      Garrincha58 58 минут назад

      жаль как я болел за саудитов чтобы этих шляхтичей домой отправить

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27119

      JTherry > Garrincha58 50 минут назад

      похоже, пшеки поедут домой, им последний матч в группе с Аргентиной играть, которой они заранее проиграли (по словам Щенсны)... а у Саудитов есть пока возможность, сыграв вничью с Мексикой выйти в плей-офф... СА играла лучше, но прощёлкала все свои моменты, в том числе и пенальти...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12112

      ВетеR > Garrincha58 32 минуты назад

      отсо..ть )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6374

      Красногорск_Фан > JTherry 23 минуты назад

      Как то ты не правильно считаешь. Комментатор сказал что первым делом будет считаться разница забитых и пропущенных и лишь потом результат личных . в этом случае поляки окажутся выше саудитов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Pawel12 1 час назад

      Единственная команда за всю историю Ч.М. которая попала просто так на халяву.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12227

      Алексей З > Pawel12 58 минут назад

      Обыграла в стыках шведов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6374

      Красногорск_Фан > Pawel12 24 минуты назад

      Данию на евро забыл который они выиграли. Вот это было круто. А поляки надеюсь быстро поедут домой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7014

      Из Твери Леха 1 час назад

      А ведь Польша просто ни о чем, сауды их возили. Проиграли сами себе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6374

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Саудиты молодцы. Старались и играли осмысленно. Не посыпались после призовых. Где то не хватило фарта. В любом случае - игра минуты до 80-й была динамичной и богатой на события . у пшеков напротив разыгрались лидеры

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27119

      JTherry > Красногорск_Фан 45 минут назад

      ролс-ройсы надо было дарить после выхода из группы в плей-офф...))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11