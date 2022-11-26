Польша победила Саудовскую Аравию со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В обоих голах поучаствовал форвард «Барселоны» Роберт Левандовски – сначала он ассистировал Петру Зелинскому, а затем забил сам. Для него это дебютный гол на чемпионатах мира.

Саудиты в конце первого тайма не реализовали пенальти.

Польша набрала четыре очка в двух турах ЧМ. Следующий соперник – Аргентина (30 ноября, 22:00 мск).

У Саудовской Аравии три балла после двух матчей. Дальше – Мексика (30 ноября, 22:00 мск).

ЧМ-2022. Группа C. 2-й тур

Польша – Саудовская Аравия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Зелински, 39; 2:0 – Левандовски, 82.

Нереализованный пенальти: нет – Аль-Давсари, 45+1.

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