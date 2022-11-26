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  • ЧМ-2022. Польша обыграла Саудовскую Аравию (2:0), у Левандовского гол и ассист

ЧМ-2022. Польша обыграла Саудовскую Аравию (2:0), у Левандовского гол и ассист

26 ноября 2022, 18:03
14

Польша победила Саудовскую Аравию со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В обоих голах поучаствовал форвард «Барселоны» Роберт Левандовски – сначала он ассистировал Петру Зелинскому, а затем забил сам. Для него это дебютный гол на чемпионатах мира.

Саудиты в конце первого тайма не реализовали пенальти.

Польша набрала четыре очка в двух турах ЧМ. Следующий соперник – Аргентина (30 ноября, 22:00 мск).

У Саудовской Аравии три балла после двух матчей. Дальше – Мексика (30 ноября, 22:00 мск).

ЧМ-2022. Группа C. 2-й тур

Польша – Саудовская Аравия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Зелински, 39; 2:0 – Левандовски, 82.

Нереализованный пенальти: нет – Аль-Давсари, 45+1.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Польша Саудовская Аравия
Комментарии (14)
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Красногорск_Фан
1669475139
Саудиты молодцы. Старались и играли осмысленно. Не посыпались после призовых. Где то не хватило фарта. В любом случае - игра минуты до 80-й была динамичной и богатой на события . у пшеков напротив разыгрались лидеры
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Из Твери Леха
1669475743
А ведь Польша просто ни о чем, сауды их возили. Проиграли сами себе.
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Pawel12
1669476167
Единственная команда за всю историю Ч.М. которая попала просто так на халяву.
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Garrincha58
1669476449
жаль как я болел за саудитов чтобы этих шляхтичей домой отправить
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ARSteven89
1669476517
Великолепная Аравия! Эрве Ренар = Доктор Стрэндж! Игра с позиции силы, гегенпрессинг как у Клоппа, куча моментов, владение мячом на уровне европейских грандов и это я посмотрел игру арабской страны, а не пересмотрел Италию на Евро) Хочу ничейку Мексики с Аргентиной и будет улётный 3й туррр!
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Вомбат
1669476719
Суммарная стоимость сборной Саудовской Аравии ниже, чем стоимость польской сборной, но игра была по равной (во второй тайме могло показаться, что арабы доминируют, но это просто Польша играла по счету). Все решили два фактора - неумение саудитов бить по воротам и умение поляков это делать. Очень жаль, но саудиты поедут домой, третий матч на том же уровне они уже не потянут.
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zigbert
1669477540
Поляки скорей всего досконально изучили игру Саудовской Аравии против Аргентины. Не стали играть в открытый футбол и действовали на контратаках. Моментов для взятия ворот у саудитов было достаточно но что то не получалось доводить атаки до логического завершения. Даже пенальти не сумели реализовать. Чувствовалась какая то усталость что и привело ко второму голу в их ворота. Очень надежно провел весь матч Щестны.
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