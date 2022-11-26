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    У Левандовски более 600 голов за карьеру, но на ЧМ он забил впервые – и сразу расплакался

    Польша не очень удачно начала свой путь на ЧМ-2022 – в первом туре она сыграла вничью с Мексикой 0:0.

    Во втором туре группового этапа получилось чуть ярче – поляки обыграли 2:0 Саудовскую Аравию. Авторы мячей – Петр Зелиньски и Роберт Левандовски. По второму такая статистика:

    • Забил за Польшу 77-й мяч;
    • Вышел на 10-е место среди игроков по голам в сборной – такая же результативность за Бразилию у Пеле;
    • У Левандовски первый мяч на чемпионате мира. И вот так он его отпраздновал:

    У Левандовски 77 голов за сборную 527 на клубном уровне. В сумме – 604. Но только 1 он забил на чемпионатах мира. Статистика объяснима: Левадонвски сыграл только на двух чемпионатах мира. В России в 2018-м он отыграл три полные встречи, но голевыми действиями не отметился. В Катаре у него две встречи – и во второй он все-таки отличился. Хотя мог и в первой – но там не забил пенальти.

    Фото: Keystone Press Agency, XinHua/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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