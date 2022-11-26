Двойной сейв Щесны: вратарь Польши отразил пенальти и добивание от Саудовской Аравии

Польша побеждает Саудовскую Аравию со счетом 1:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Поляки вышли вперед на 39-й минуте усилиями Петра Зелинского, но уже через несколько минут саудовцы получили возможность отыграться.

Судья назначил пенальти в ворота Польши, однако Саудовская Аравия не воспользовалась шансом.

С 11-метровым ударом в исполнении Салема Аль-Давсари и последующим добиванием справился вратарь Войцех Щесны.

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