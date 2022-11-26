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    Двойной сейв Щесны: вратарь Польши отразил пенальти и добивание от Саудовской Аравии

    Польша побеждает Саудовскую Аравию со счетом 1:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Поляки вышли вперед на 39-й минуте усилиями Петра Зелинского, но уже через несколько минут саудовцы получили возможность отыграться.

    Судья назначил пенальти в ворота Польши, однако Саудовская Аравия не воспользовалась шансом.

    С 11-метровым ударом в исполнении Салема Аль-Давсари и последующим добиванием справился вратарь Войцех Щесны.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12112

      ВетеR 7 минут назад

      браво, Войцех!!!

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      Рейтинг: +978

      ARSteven89 8 минут назад

      Фантастические саудовцы! Играют с поляками с позиции силы, применяют "гегенпрессинг", комбинируют и создают моменты. Такое ощущение, что смотрю Италию на Евро, а не арабскую сборную. Магия Стрэнджа вышла из-под контроля!

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