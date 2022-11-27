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    Левандовски объяснил, почему заплакал после гола в ворота Саудовской Аравии

    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски рассказал о своих эмоциях во время матча ЧМ-2022 против Саудовской Аравии (2:0).

    • Игрок «Барселоны» забил сам и сделал ассист.
    • Гол в ворота саудовцев стал для него дебютным на чемпионате мира.
    • Празднуя забитый мяч, поляк заплакал.

    «С возрастом я становлюсь сентиментальнее. Уже во время исполнения гимна я что-то почувствовал. И после гола эмоции нахлынули. Детская мечта исполнилась.

    Я рад, что отдал результативную передачу, но для форвардов важнее забитые мячи. Я бы хотел однажды рассказать, что не просто побывал на двух чемпионатах мира, но еще и отметился голами.

    Тем более, что это, возможно, мой последний чемпионат мира. Этот гол был моей мечтой», – сказал 34-летний Левандовски.

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    Источник: Sport.pl

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