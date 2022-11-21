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    Сенегал – Нидерланды: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Сенегала и Нидерландов назвали стартовые составы на матч чемпионата мира-2022 в Катаре.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    Сенегал: Менди, Сабали, Кулибали, Сиссе, Диалло, Гуйе, Куйяте, Менди, Сарр, Диатта, Диа.

    Нидерланды: Нопперт, Блинд, Аке, ван Дейк, де Лигт, Дюмфрис, де Йонг, Бергeйс, Гакпо, Бергвейн, Янссен.

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    Источник: Бомбардир.ру

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