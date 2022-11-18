Все 49 участников ЧМ-2022, играющие в низших лигах. Есть футболисты из 4-го дивизиона

На чемпионате мира-2022 сыграют 49 футболистов, выступающих не в высших дивизионах. Они представлены в таблице.
Среди участников есть футболисты английской Лиги 2 – четвертого по силе дивизиона.
|
Футболист
|
Стоимость, млн
евро
|
Сборная
|
Клуб
|
Уровень лиги
|
Страна
клуба
|
22
|
Сенегал
|
Д2
|
Англия
|
Джош Саржент
|
12
|
США
|
«Норвич»
|
Д2
|
Англия
|
Илиас Шаир
|
10
|
Марокко
|
«Куин Парк Рейнджерс»
|
Д2
|
Англия
|
Бен Кабанго
|
8
|
Уэльс
|
«Суонси»
|
Д2
|
Англия
|
Коннор Робертс
|
6
|
Уэльс
|
«Бернли»
|
Д2
|
Англия
|
Аннибал Меджбри
|
6
|
Тунис
|
«Бирмингем»
|
Д2
|
Англия
|
5
|
Уэльс
|
«Хаддерсфилд»
|
Д2
|
Англия
|
Гарри Суттар
|
4,5
|
Австралия
|
Д2
|
Англия
|
4
|
Марокко
|
Д2
|
Англия
|
Илиман Ндиайе
|
3,5
|
Сенегал
|
Д2
|
Англия
|
Мамаду Лум
|
3,5
|
Сенегал
|
«Рединг»
|
Д2
|
Англия
|
Крыстиан Белин
|
3
|
Польша
|
«Бирмингем»
|
Д2
|
Англия
|
Антуан Семеньо
|
3
|
Гана
|
Д2
|
Англия
|
2,8
|
Камерун
|
«Суонси»
|
Д2
|
Англия
|
Валид Чеддира
|
2,5
|
Марокко
|
Д2
|
Италия
|
2,5
|
Сенегал
|
Д2
|
Франция
|
2
|
Уэльс
|
«Лутон»
|
Д2
|
Англия
|
Райли МакГри
|
2
|
Австралия
|
Д2
|
Англия
|
2
|
Австралия
|
Д2
|
Германия
|
Баба Рахман
|
1,8
|
Гана
|
«Рединг»
|
Д2
|
Англия
|
Ао Танака
|
1,8
|
Япония
|
Д2
|
Германия
|
Сени Дьенг
|
1,5
|
Сенегал
|
«Куин Парк Рейнджерс»
|
Д2
|
Англия
|
Рубин Колуил
|
1,5
|
Уэльс
|
«Кардифф»
|
Д2
|
Англия
|
Амир Абедзаде
|
1,5
|
Ирак
|
Д2
|
Испания
|
Али Абди
|
1,5
|
Тунис
|
Д2
|
Франция
|
Фран Карачич
|
1,2
|
Австралия
|
Д2
|
Италия
|
Итан Хорват
|
1
|
США
|
«Лутон»
|
Д2
|
Англия
|
Джон Аллен
|
1
|
Уэльс
|
Д2
|
Англия
|
Марк Харрис
|
1
|
Уэльс
|
Д2
|
Англия
|
Джуисон Беннет
|
1
|
Коста-Рика
|
«Сандерленд»
|
Д2
|
Англия
|
1
|
Япония
|
Д2
|
Испания
|
0,9
|
Канада
|
«Дениз»
|
Д2
|
Бельгия
|
Чан-Хун Квон
|
0,9
|
Южная Корея
|
«Кимчхон»
|
Д2
|
Южная
Корея
|
Джуниор Хойлетт
|
0,8
|
Канада
|
Д2
|
Англия
|
0,8
|
Камерун
|
«Ганновер»
|
Д2
|
Германия
|
0,8
|
Польша
|
Д2
|
Италия
|
Митчелл Дюк
|
0,8
|
Австралия
|
«Фаджиано Окаяма»
|
Д2
|
Япония
|
Бэйли Райт
|
0,7
|
Австралия
|
Д2
|
Англия
|
Мэтт Смит
|
0,6
|
Уэльс
|
«МК Донс»
|
Д3
|
Англия
|
Мохаммед Аль-Ями
|
0,6
|
Саудовская
Аравия
|
Д2
|
Саудовская
Аравия
|
Джо Моррел
|
0,5
|
Уэльс
|
Д3
|
Англия
|
Адам Дэвис
|
0,5
|
Уэльс
|
«Шеффилд Юнайтед»
|
Д2
|
Англия
|
Суичи Гонда
|
0,5
|
Япония
|
«Симидзу»
|
Д2
|
Япония
|
Джонатан Уильямс
|
0,4
|
Уэльс
|
«Суиндон»
|
Д4
|
Англия
|
Хайтам Асири
|
0,4
|
Саудовская
Аравия
|
«Аль-Ахли»
|
Д2
|
Саудовская
Аравия
|
0,4
|
Иран
|
Д2
|
Дания
|
Крис Гантер
|
0,3
|
Уэльс
|
Д4
|
Англия
|
0,3
|
Эквадор
|
Д2
|
Эквадор
|
Патрик Секейра
|
0,2
|
Коста-Рика
|
Д2
|
Испания
- Турнир в Катаре стартует 20 ноября.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Изучили заявки ЧМ-2022: откуда футболистов больше всего, самые старые и молодые и другие интересные факты
ЧМ-2022: заявки команд, составы
Главная проблема ЧМ-2022 – безумный календарь. ФИФА не учитывает нагрузки на футболистов, и об этом говорят все