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    Все 49 участников ЧМ-2022, играющие в низших лигах. Есть футболисты из 4-го дивизиона

    На чемпионате мира-2022 сыграют 49 футболистов, выступающих не в высших дивизионах. Они представлены в таблице.

    Среди участников есть футболисты английской Лиги 2 – четвертого по силе дивизиона.

    Футболист

    Стоимость, млн

    евро

    Сборная

    Клуб

    Уровень лиги

    Страна

    клуба

    Исмаила Сарр

    22

    Сенегал

    «Уотфорд»

    Д2

    Англия

    Джош Саржент

    12

    США

    «Норвич»

    Д2

    Англия

    Илиас Шаир

    10

    Марокко

    «Куин Парк Рейнджерс»

    Д2

    Англия

    Бен Кабанго

    8

    Уэльс

    «Суонси»

    Д2

    Англия

    Коннор Робертс

    6

    Уэльс

    «Бернли»

    Д2

    Англия

    Аннибал Меджбри

    6

    Тунис

    «Бирмингем»

    Д2

    Англия

    Сорба Томас

    5

    Уэльс

    «Хаддерсфилд»

    Д2

    Англия

    Гарри Суттар

    4,5

    Австралия

    «Сток Сити»

    Д2

    Англия

    Анасс Зарури

    4

    Марокко

    «Бернли»

    Д2

    Англия

    Илиман Ндиайе

    3,5

    Сенегал

    «Шеффилд Юнайтед»

    Д2

    Англия

    Мамаду Лум

    3,5

    Сенегал

    «Рединг»

    Д2

    Англия

    Крыстиан Белин

    3

    Польша

    «Бирмингем»

    Д2

    Англия

    Антуан Семеньо

    3

    Гана

    «Бристоль Сити»

    Д2

    Англия

    Оливье Нтчам

    2,8

    Камерун

    «Суонси»

    Д2

    Англия

    Валид Чеддира

    2,5

    Марокко

    «Бари»

    Д2

    Италия

    Формос Менди

    2,5

    Сенегал

    «Амьен»

    Д2

    Франция

    Том Локьер

    2

    Уэльс

    «Лутон»

    Д2

    Англия

    Райли МакГри

    2

    Австралия

    «Мидлсбро»

    Д2

    Англия

    Джексон Ирвин

    2

    Австралия

    «Санкт-Паули»

    Д2

    Германия

    Баба Рахман

    1,8

    Гана

    «Рединг»

    Д2

    Англия

    Ао Танака

    1,8

    Япония

    «Фортуна»

    Д2

    Германия

    Сени Дьенг

    1,5

    Сенегал

    «Куин Парк Рейнджерс»

    Д2

    Англия

    Рубин Колуил

    1,5

    Уэльс

    «Кардифф»

    Д2

    Англия

    Амир Абедзаде

    1,5

    Ирак

    «Понферрадина»

    Д2

    Испания

    Али Абди

    1,5

    Тунис

    «Кан»

    Д2

    Франция

    Фран Карачич

    1,2

    Австралия

    «Брешиа»

    Д2

    Италия

    Итан Хорват

    1

    США

    «Лутон»

    Д2

    Англия

    Джон Аллен

    1

    Уэльс

    «Суонси»

    Д2

    Англия

    Марк Харрис

    1

    Уэльс

    «Кардифф»

    Д2

    Англия

    Джуисон Беннет

    1

    Коста-Рика

    «Сандерленд»

    Д2

    Англия

    Гаку Сибасаки

    1

    Япония

    «Леганес»

    Д2

    Испания

    Лайам Фрейзер

    0,9

    Канада

    «Дениз»

    Д2

    Бельгия

    Чан-Хун Квон

    0,9

    Южная Корея

    «Кимчхон»

    Д2

    Южная

    Корея

    Джуниор Хойлетт

    0,8

    Канада

    «Рединг»

    Д2

    Англия

    Гаэль Ондуа

    0,8

    Камерун

    «Ганновер»

    Д2

    Германия

    Камиль Глик

    0,8

    Польша

    «Беневенто»

    Д2

    Италия

    Митчелл Дюк

    0,8

    Австралия

    «Фаджиано Окаяма»

    Д2

    Япония

    Бэйли Райт

    0,7

    Австралия

    «Сандерленд»

    Д2

    Англия

    Мэтт Смит

    0,6

    Уэльс

    «МК Донс»

    Д3

    Англия

    Мохаммед Аль-Ями

    0,6

    Саудовская

    Аравия

    «Аль-Ахли»

    Д2

    Саудовская

    Аравия

    Джо Моррел

    0,5

    Уэльс

    «Портсмут»

    Д3

    Англия

    Адам Дэвис

    0,5

    Уэльс

    «Шеффилд Юнайтед»

    Д2

    Англия

    Суичи Гонда

    0,5

    Япония

    «Симидзу»

    Д2

    Япония

    Джонатан Уильямс

    0,4

    Уэльс

    «Суиндон»

    Д4

    Англия

    Хайтам Асири

    0,4

    Саудовская

    Аравия

    «Аль-Ахли»

    Д2

    Саудовская

    Аравия

    Саид Эзатолахи

    0,4

    Иран

    «Вайле»

    Д2

    Дания

    Крис Гантер

    0,3

    Уэльс

    «Уимблдон»

    Д4

    Англия

    Кевин Родригес

    0,3

    Эквадор

    «Имбабура»

    Д2

    Эквадор

    Патрик Секейра

    0,2

    Коста-Рика

    «Луго»

    Д2

    Испания

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8244

      vladik12 2 часа назад

      Уэльс, можете даже не ехать с таким набором игрочков. Понабрали из английского подземелья.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3507

      lordmrv > vladik12 2 часа назад

      Влад, дык они подвынесли неплохие сборные, чтобы попасть на ЧМ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8244

      vladik12 > lordmrv 2 часа назад

      Почему я на ЧМ должен смотреть на игрочков из 4-го дивизиона? Че за бред?

      0
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