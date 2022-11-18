Все 49 участников ЧМ-2022, играющие в низших лигах. Есть футболисты из 4-го дивизиона

На чемпионате мира-2022 сыграют 49 футболистов, выступающих не в высших дивизионах. Они представлены в таблице.

Среди участников есть футболисты английской Лиги 2 – четвертого по силе дивизиона.

Турнир в Катаре стартует 20 ноября.

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