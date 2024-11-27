Гвардиола объяснил появление царапин на лице

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3) рассказал, почему пришел на пресс-конференцию с заметной царапиной на носу и красными полосами на голове. Во время игры он не раз хватался за голову.

«Ногтем поработал. Хотел сделать себе больно», – сказал Гвардиола с улыбкой.

«Манчестер Сити» вел в счете 3:0 к 75-й минуте.

Голы у английской команды в прошедшем матче забили Эрлинг Холанд (44-я (с пенальти) и 53-я минуты) и Илкай Гюндоган (50-я). У гостей отличились Анис Хадж-Мусса (75-я), Сантьяго Хименес (82-я) и Давид Ганцко (89-я).

Подопечные Хосепа Гвардиолы на данный момент занимают 15-е место на общем этапе с 8 очками после 5 матчей. У «Фейеноорда» 7 очков 20-я позиция.

«Манчестер Сити» не побеждает 6 матчей подряд – 5 поражений и ничья.

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