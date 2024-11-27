«Спартак» может отдать полузащитника в аренду «Партизану»

«Партизан» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Спартака» Даниилу Зорину и хочет взять его в аренду.

По данным Metaratings.ru, помешать переходу могут финансовые сложности, которые испытывает белградский клуб. К Зорину также проявляет интерес ряд российских команд, футболист хочет получать больше игровой практики.

20-летний Зорин в этом сезоне провел 9 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.

Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов