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  • Главная проблема ЧМ-2022 – безумный календарь. ФИФА не учитывает нагрузки на футболистов, и об этом говорят все

Главная проблема ЧМ-2022 – безумный календарь. ФИФА не учитывает нагрузки на футболистов, и об этом говорят все

16 ноября 2022, 18:35
8

Последние матчи европейских чемпионатов завершились 13 ноября. Чемпионат мира стартует 20 ноября. Между этими двумя событиями стоит всего неделя. Добавляем к этому фактору осеннюю часть сезона, когда футболисты за месяц играли в два раза больше матчей, и получаем большую проблему – невероятно сложный календарь.

ЧМ-2022 – самое ожидаемое футбольное событие года. Но для игроков оно выливается в большое физическое испытание. На такой календарь жалуются клубы, сами футболисты и тренеры.

Какая картина была перед другими турнирами

FIFPRO составил сравнительную статистику периодов для подготовки к разным ЧМ и отдыха после них, начиная с 1990 года. Получилась такая картина:

  • ЧМ-1990: между ЧМ и регулярным сезоном прошло 34 дня. Между завершением ЧМ и стартом турнира – 48 дней;
  • ЧМ-1994: между ЧМ и регулярным сезоном прошло 40 дней. Между завершением ЧМ и стартом турнира – 34 дня;
  • ЧМ-1998: между ЧМ и регулярным сезоном прошло 31 день. Между завершением ЧМ и стартом турнира – 34 дня;
  • ЧМ-2002: между ЧМ и регулярным сезоном прошло 20 дней. Между завершением ЧМ и стартом турнира – 48 дней;
  • ЧМ-2006: между ЧМ и регулярным сезоном прошло 33 дня. Между завершением ЧМ и стартом турнира – 41 день;
  • ЧМ-2010: между ЧМ и регулярным сезоном прошло 33 дня. Между завершением ЧМ и стартом турнира – 34 дня;
  • ЧМ-2014: между ЧМ и регулярным сезоном прошло 32 дня. Между завершением ЧМ и стартом турнира – 34 дня;
  • ЧМ-2018: между ЧМ и регулярным сезоном прошло 32 дня. Между завершением ЧМ и стартом турнира – 26 дней.

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А теперь внимание – статистика ЧМ-2022 в Катаре. Между клубным сезоном и стартом чемпионата мира прошло семь дней, в течение которых футболисты готовились к новым условиям, а некоторые – выступали в товарищеских матчах. Второй момент – перерыв между финалом ЧМ-2022 и возобновлением клубных чемпионатов: он составляет всего восемь дней.

Важно отметить, что многие футболисты не дойдут до финала и будут отдыхать больше. Да и у большинства лиг перерыв будет больше восьми дней. Но сейчас два временных отрезка рекордно малы.

Дополнительный вид нагрузки – переезды футболистов. Football Benchmark провело исследование среди футболистов топовых чемпионатов и выяснило, что с июля-2021 по 24 октября 2022 года Сон Хен Мин – за год с небольшим он преодолел более 146 тысяч км (это выездные матчи, вызовы в сборную и т.д.). У сборников, играющих в Европе, километраж также огромен.

Что говорят футболисты и тренеры о таком календаре

Очевидно, что недовольных очень много – и здесь выступают даже звезды. Например, Пеп Гвардиола раскритиковал плотность календаря:

«У нас сумасшедший сезон – игроки не могут отдохнуть и все время оглядываются на чемпионат мира. Травма в матче с «Брентфордом» не повлияет на результаты в Премьер-лиге, но вы пропустите чемпионат мира.

Месяц назад я мог попросить игроков сосредоточиться, но теперь чемпионат мира уже не за горами. В субботу мы играем, а в воскресенье они уже будут в своих сборных. Игроки просто не могут не думать об этом, и я на их месте делал бы то же самое.

В Германии первая игра после чемпионата мира состоится 20 января, а мы начинаем 26 декабря. Если игроки сборных после ЧМ не будут доступны, видимо, придется задействовать игроков из академии или, скажем, клубных физиотерапевтов».

Вообще-то «Ман Сити» начнет раньше – 20 декабря у него будет матч с «Ливерпулем» в Кубке Лиги. Пеп уже пошутил, что он выйдет в опорной зоне, а Юрген Клопп сыграет левого защитника.

Кстати, а что сказал Клопп? Ожидаемо покритиковал: «Ситуация, когда футболисты получают травмы в конце сезона и пропускают чемпионат мира, не нова. После длинного сезона это происходит везде в мире. Но начинать чемпионат мира через неделю после последней игры – еще больший риск. Безумие. Никому нет дела до нас и до того, как мы справляемся со всем этим».

Критика есть от Матео Ковачича: «Я не хочу сранивать разные лиги, но у АПЛ не будет отдыха вообще. Мы действуем по принципу: сыграли за клубы, не успели подготовиться в сборных, сыграли ЧМ, не успели подготовиться в клубах и отдохнуть, вливаемся в клубный сезон. Очень тяжело физически и морально».

Неудивительно, что критики со стороны персонажей из английской Премьер-лиги больше. Вот статистика, когда сезон в топ-чемпионатах после завершения ЧМ:

  • АПЛ – 26 декабря. Но тут горячий привет передают внутренние турниры;
  • Серия А – 4 января;
  • Примера – 31 декабря;
  • Лига 1 – 28 декабря;
  • Бундеслига – 20 января.

Если думаете, что претензии летят только из АПЛ, то нет. Хосе Гайя из «Валенсии» сказал: «Никому не нужен такой темп. Зрителям классно: столько матчей за пару месяцев. Игроки же подходят без сыгранности и предельно вымотанные к самому ожидаемому турниру планеты [ЧМ-2022]».

Какие аргументы у ФИФА по этому поводу

В 2010 году Катар выиграл возможность проведения ЧМ-2022. Когда функционеры ФИФА начали рассуждать о времени проведения турнира. Лето – невозможный вариант, потому что средняя температура в светлое время суток составляет больше 40 градусов по Цельсию. Тяжело даже к закату, когда планка опускается до 30+ градусов.

Так ФИФА дошло до проведения турнира в ноябре-декабре. Уже в середине десятых организация подтвердила этот вариант и попыталась стабилизировать нагрузки на игроков. Пожалуй, единственное и главное решение – размыливание границ сезона. Теперь сезон заканчивается не в конце мая, а в начале июля: такого нет только в Англии, Франции и Германии. Зато УЕФА согласился перенести финал Лиги чемпионов на 10 июля – никогда так поздно ЛЧ еще не заканчивалась.

Как реагируют на это эксперты? Консультант FIFPRO Даррен Берджесс (раньше работал с «Арсеналом» и сборной Австралии) говорит, что меры ФИФА не спасают игроков от перегрузки. По мнению Берджесса, есть большая вероятность, что даже топовые футболисты дойдут до решающих стадий с физическими и эмоциональными проблемами.

Заместитель генерального секретаря FIFPRO Саймон Колозимо сказал: «Данные подчеркивают умственное и физическое напряжение, с которым сталкиваются многие игроки национальных сборных из-за перегруженного календаря матчей. Расписание не учитывает проблемы со здоровьем футболистов и их работоспособность».

Текст: Илья Егоров

Фото: AFLO, dpa, mago sportfotodienst, www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир
Комментарии (8)
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vladimir-7
1668605566
Все жалуются, кроме наших футболистов, хоть с этом есть вынужденное преимущество.
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Хургада
1668635350
Какие нагрузки? прошло 3 месяца с начала сезона, у всех пик формы, это раньше после сезона перед ЧМ отдохнуть не успевали, а тут еще не устали. Половина команд проведет всего 3 матча, 16 - 4, 8 - 5, 4 - 7. Реально устанут только 4 сборные, остальные к возобновлению сезона отдохнут.
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