В Самарской области началась проверка судейства матчей «Крыльев Советов» за два года

Власти Самарской области проводят проверку матчей «Крыльев Советов» на предмет коррупции. По данным источников РБК, работа в правительстве идет уже две недели: проводится анализ матчей и судейства команды за последние два года.

Также в руководстве региона изучают эпизоды, которые могли происходить до и после матчей между руководством клуба и потенциальными представителями судей. На этих встречах, как предполагается, могли решаться коррупционным способом судейские вопросы.

Правоохранительные органы пока еще не привлечены. «Силовики наблюдают за ситуацией», – сказал один из источников. Он добавил, что предстоит понять, кому уходили средства клуба.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев накануне на заседании комиссии госсовета по физической культуре и спорту заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.

Федорищев сказал, что не обращался в правоохранительные органы, но доложил о ситуации министру спорта Михаилу Дегтяреву. Также, по его словам, был проведен аудит работы клуба, по итогам которого уже уволен спортивный директор и отстранено руководство клуба.

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