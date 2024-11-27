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  • В Самарской области началась проверка судейства матчей «Крыльев Советов» за два года

В Самарской области началась проверка судейства матчей «Крыльев Советов» за два года

27 ноября 2024, 12:10
10

Власти Самарской области проводят проверку матчей «Крыльев Советов» на предмет коррупции. По данным источников РБК, работа в правительстве идет уже две недели: проводится анализ матчей и судейства команды за последние два года.

Также в руководстве региона изучают эпизоды, которые могли происходить до и после матчей между руководством клуба и потенциальными представителями судей. На этих встречах, как предполагается, могли решаться коррупционным способом судейские вопросы.

Правоохранительные органы пока еще не привлечены. «Силовики наблюдают за ситуацией», – сказал один из источников. Он добавил, что предстоит понять, кому уходили средства клуба.

  • Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев накануне на заседании комиссии госсовета по физической культуре и спорту заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
  • Федорищев сказал, что не обращался в правоохранительные органы, но доложил о ситуации министру спорта Михаилу Дегтяреву. Также, по его словам, был проведен аудит работы клуба, по итогам которого уже уволен спортивный директор и отстранено руководство клуба.

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Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (10)
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...уефан
1732699872
...ага, ещё асфальтовые покрытия дорог, уложенных, снятых и вновь уложенных, за последние два года тоже на экспертизу...
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SLADE2019
1732699946
И какие полномочия у властей Самарщины на такие проверки. Что они могут выявить, кроме предположений? Так их уже губер выявил. Кино и немцы. А силовики наблюдают, как власти за пределы полномочий выходят. Чудесная жизни наступает в Самаре.
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NewLife
1732700016
Не боитесь случайно на газпром выйти ?
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Иван Петров 1986
1732700593
Надо и в культурной столице покопать.
Ответить
Цугундeр
1732702885
Нашли столицу коррупции. И чего так далеко поехали?) Тушино же рядом. А, ну там без командировочных..(
Ответить
Борис34684
1732705252
Да страшное дело затеяли, не дай бог выйдут на Дюковых с газпрема.
Ответить
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