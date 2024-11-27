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  • Писарев назвал условие, при котором Соболев принесет пользу «Зениту»

Писарев назвал условие, при котором Соболев принесет пользу «Зениту»

27 ноября 2024, 11:17
4

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева. В игре 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) форвард вышел в стартовом составе, получил желтую карточку и был заменен после первого тайма.

«От «Зенита» мы не видели в Оренбурге ничего особенного, от всей команды. А нападающие – самые зависимые люди. У нас очень мало нападающих, которые с чужой половины поля протащат и в одиночку что-то забьют. Это очень редко. Они зависимые. Им нужно доставлять мячи, вовремя доставлять мячи. Но Соболев старается.

Во-первых, это российский нападающий, понятно, что это тоже очень важно. Когда набирает форму, Соболев очень хорош, но именно когда у него есть набор формы, когда он физически себя хорошо чувствует.

Он в игровом тонусе должен быть, тогда он приносит пользу. Выходящий на замену Соболев, который не играет, намного менее полезен, возможно, из-за этого», – сказал Писарев.

  • 27-летний нападающий Александр Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 9 матчей в РПЛ и не набрал баллов за результативность. В Кубке России на его счету 2 гола и 1 пас в 4 встречах.
  • В прошлом сезоне Соболев в 34 играх за «Спартак» забил 10 голов и отдал 9 передач. Он также провел 1 встречу за красно-белых в начале этого сезона.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Писарев Николай
Комментарии (4)
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Александр.Т.
1732704113
Он будет полезен Зениту если уйдет в аренду или вообще продадут хоть какие то бабки отбить
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Давид59
1732705394
Вроде игрок неплохой. Но толку пока от него ноль. А причина в том, что он себя звездой считает. И на судей покрикивает. Ему бы на себя повнимательней посмотреть. Пора уже показывать что-то на поле. В старте, не в старте. Значения не имеет. Пахать надо.
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Лицом_на_клаве
1732705636
Халка ему не хватает. Отскакивало бы от него по 20 штук за сезон как с Дзюбой.
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