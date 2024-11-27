Чалов объяснил, почему покинул РПЛ

Нападающий Федор Чалов сообщил, что летом перешел из ЦСКА в ПАОК по совокупности причин.
– Есть много версий, почему именно ты покинул РПЛ. Давай сформулируем: Федор Чалов уехал...
– По совокупности причин. Все вместе. Даже сейчас посмотреть – сыграл с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед», вернулся в детскую мечту.
Ну и адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед, расти как личность, расширять кругозор – это тоже важно. В общем, комплекс причин.
- 26-летний Чалов провел в этом сезоне 2 матча за ЦСКА. ПАОК приобрел форварда за 3 миллиона евро в начале августа.
- В греческом клубе игрок провел 20 матчей, в том числе 7 в еврокубках, забил 1 гол, отдал 3 передачи.
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Источник: «Спорт-Экспресс»