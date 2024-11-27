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Чалов объяснил, почему покинул РПЛ

27 ноября 2024, 11:05
7

Нападающий Федор Чалов сообщил, что летом перешел из ЦСКА в ПАОК по совокупности причин.

– Есть много версий, почему именно ты покинул РПЛ. Давай сформулируем: Федор Чалов уехал...

– По совокупности причин. Все вместе. Даже сейчас посмотреть – сыграл с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед», вернулся в детскую мечту.

Ну и адекватно понимать свой уровень и двигаться вперед, расти как личность, расширять кругозор – это тоже важно. В общем, комплекс причин.

  • 26-летний Чалов провел в этом сезоне 2 матча за ЦСКА. ПАОК приобрел форварда за 3 миллиона евро в начале августа.
  • В греческом клубе игрок провел 20 матчей, в том числе 7 в еврокубках, забил 1 гол, отдал 3 передачи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига ПАОК Чалов Федор
Комментарии (7)
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Цугундeр
1732697190
Кругозор расширить..) Не увлекайся там.
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FCSpartakM
1732702611
А он играл что ли? или он там по телефону матчи ПАОКа смотрит?
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polt
1732705267
Расти и расширяй и дальше. Охрененно двигаешься вперед с одним то голом за 20матчей.
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Лицом_на_клаве
1732705715
Затух на чужбине.
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