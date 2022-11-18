Изучили заявки ЧМ-2022: откуда футболистов больше всего, самые старые и молодые и другие интересные факты

До главного футбольного события четырехлетия осталась всего пара дней. Команды уже назвали заявки, а мы их с интересом изучили: 32 команды и 830 игроков. Каждая могла заявить не более 26 футболистов. Но в заявку на матчи будут попадать не все. Как и прежде, в запас на игру можно будет включать не более 12 человек. Обычно на крупные турниры заявляют по три вратаря. Но в этот раз Тунис, Иран и Швейцария решили выделиться – заявили по четыре голкипера.
Мы же разобрали главные моменты, связанные с заявками.
Как игроки представлены по чемпионатам
Здесь выделим топ-7 стран (или системы лиг = все дивизионы страны) по количеству игроков на ЧМ-2022. В скобках пропишем число игроков, которые отправились на турнир из низших дивизионов.
1. Англия – 164 игрока (30 футболистов из низших дивизионов).
2. Испания – 87 (3).
3. Германия – 80 (3).
4. Италия – 68 (3).
5. Франция – 57 (2).
6. США – 36 (0).
7. Саудовская Аравия – 35 (2).
Мы специально выделили семь сборных, а не пять, чтобы показать внезапное появление Саудовской Аравии и США. В топ-10 вошли Мексика и Бельгия. РПЛ отправила на ЧМ-2022 всего двух игроков: Деян Ловрен («Зенит», сборная Хорватии) и Муми Нгамале («Динамо», сборная Камеруна). Это меньше, чем лиги Коста-Рики, Эквадора, Марокко. Хотя разрыв объяснить можно: если бы сборная России поехала на чемпионат мира, то число футболистов из РПЛ на турнире было бы больше. На ЧМ-2018 без учета сборной России было 15 представителей чемпионата России. В 2014 году от РПЛ было 11 человек (без учета сборной России).
По сравнению с ЧМ-2018 первая пятерка чемпионатов не изменилась, сохранился и их порядок. Всего в Катаре будут представители 42 чемпионатов из разных точек мира. Отдельно укажем трех футболистов, которых вызвали из лиг, которые отправили по одному человеку.
- Хуан Пабло Варгас, чемпионат Колумбии, «Мильонариос» (сборная Коста-Рики);
- Эсса Лайдуни, чемпионат Венгрии, «Ференцварош» (сборная Туниса);
- Ахмад Нуроллахи, чемпионат ОАЭ, «Шабаб» (сборная Ирана).
Две сборные турнира состоят только из представителей своего же чемпионата: Катар и Саудовская Аравия. А в сборной Сенегала, наоборот, вообще нет игроков из чемпионата Сенегала. Сенегальская лига – единственная из стран-участниц ЧМ, которая не делегировала на турнир ни одного футболиста.
В двух сборных есть только по одному представителю из своего чемпионата. Это Аргентина и Сербия. У южноамериканцев вратарь «Ривер Плейта» Франко Армани, у сербов – защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович. К последнему, кстати, подбивает клинья «Зенит».
Сборная Бразилии – лидер по количеству игроков из одного зарубежного чемпионата. В распоряжении Тите сразу 12 футболистов из АПЛ.
Из стран, пропускающих ЧМ, лидером по делегированным игрокам оказалась Италия – 68.
На турнире будет 137 футболистов, которые представят не ту страну, в которой родились. Больше всего таких игроков у Марокко – 14.
Какие низшие дивизионы отправили футболистов
В составах есть 49 футболистов, которые попали на чемпионат мира, несмотря на то что играют не в высшем дивизионе. Их разброс по сборным выглядит так:
-
Уэльс – 12 игроков (Чемпионшип, английские Лига 1 и Лига 2);
- Австралия – 6 игроков (Чемпионшип, японский Д2, итальянская Серия В, вторая Бундеслига);
- Сенегал – 5 игроков (английский Чемпионшип, французская Лига 2);
- Япония – 3 игрока (испанская Сегунда, вторая Бундеслига, японский Д2);
- Марокко – 3 игрока (Чемпионшип, итальянская Серия В);
- США – 2 игрока (Чемпионшип);
- Гана – 2 игрока (Чемпионшип);
- Камерун – 2 игрока (Чемпионшип, вторая Бундеслига);
- Иран – 2 игрока (испанская Сегунда, датский Д2);
- Коста-Рика – 2 игрока (испанская Сегунда, Чемпионшип);
- Канада – 2 игрока (Чемпионшип, бельгийский Д2);
- Польша – 2 игрока (Чемпионшип, итальянская Серия В);
- Тунис – 2 игрока (Чемпионшип, французская Лига 2);
- Саудовская Аравия – 2 игрока (Д2 чемпионата Саудовской Аравии);
- Южная Корея – 1 игрок (корейский Д2);
- Эквадор – 1 игрок (эквадорский Д2).
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Обратим внимание, что сборная Уэльса взяла защитника Криса Гантера аж из английского четвертого дивизиона, где сейчас прозябает «Уимблдон». У Гантера 109 матчей за Уэльс и ни одного гола. Из этого же дивизиона (Вторая лига) валлийцы вызвали Джонатана Уильямса («Суиндон»). Еще в Уэльсе, например, есть Джо Моррелл из «Портсмута» (третий по силе дивизион Англии).
Полностью список футболистов ЧМ-2022 из низших дивизионов можно посмотреть здесь.
Какие клубы лидируют по числу сборников
В таблице отражены только клубы, отправившие на чемпионат мира не менее десяти футболистов. Ох, и нелегко их тренерам будет смотреть матчи – не хочется терять кого-то перед второй частью сезона из-за травм.
|Клуб
|Число представителей
|
|17
|
«Манчестер Сити» (Англия)
|
16
|«Аль-Садд» (Катар)
|
15
|«Манчестер Юнайтед» (Англия)
|
14
|«Реал» (Испания)
|
13
|
|
12
|
|
11
|
10
В 2018 году лидером ЧМ по количеству отправленных игроков был «Манчестер Сити» – 16. «Бавария» в 2018-м была только шестой (11 футболистов), но в 2014-м тоже лидировала (14 игроков).
На ЧМ-2022 будет 20 футболистов с опытом РПЛ. Полный их список можно увидеть здесь.
Какие лидеры среди конфедераций по числу игроков на ЧМ-2022
Вот таблица:
|Конфедерация
|Число игроков
|УЕФА
|605
|АФК (Азия)
|113
|КОНКАКАФ (Центральная и Северная Америка)
|76
|КОНМЕБОЛ (Южная Америка)
|21
|КАФ (Африка)
|17
|ОФК (Океания)
|0
Клубы из Океании никого не делегировали на ЧМ второй раз подряд.
Каков средний возраст всех сборных на ЧМ-2022
|Средний возраст (округленно)
|Команда
|24 года
|Гана
|25 лет
|Эквадор, Испания, США
|26 лет
|Камерун, Канада, Англия,Франция, Германия, Марокко,Нидерланды, Португалия,Катар, Сенегал, Сербия, Уэльс
|27 лет
|
Аргентина, Австралия, Польша,Бельгия, Бразилия, Коста-Рика,Хорватия, Дания, Япония,Саудовская Аравия, Южная Корея,Швейцария, Тунис, Уругвай
|28 лет
|Иран, Мексика
А теперь расскажите про представительство тренеров по странам
Легко:
- 3 – Аргентина, Португалия, Испания;
- 2 – Англия, Франция;
- 1 – Австралия, Бразилия, Камерун, Хорватия, Колумбия, Дания, Германия, Гана, Япония, Марокко, Нидерланды, Польша, Сенегал, Сербия, Швейцария, Тунис, США, Уругвай, Уэльс.
Статистика по возрасту полевых игроков:
- Самый возрастной – Атиба Хатчинсон, Канада (39 лет);
- Самый молодой – Юссуфа Мукоко, Германия (18 лет).
Статистика по возрасту вратарей:
- Самый возрастной – Альфредо Талавера, Мексика (40 лет);
- Самый молодой – Симон Нгапандуэтнбу, Камерун (19 лет).
Статистика по возрасту капитанов:
- Самый возрастной – Атиба Хатчинсон, Канада (39 лет);
- Самый молодой – Гарри Кейн, Англия (29 лет).
Статистика по возрасту тренеров:
- Самый возрастной – Луи ван Гаал, Нидерланды (71 год);
- Самый молодой – Лионель Скалони, Аргентина (44 года).
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Текст: Владислав Журин
Фото: XinHua, www.imago-images.de/Global Look Press