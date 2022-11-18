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  • Изучили заявки ЧМ-2022: откуда футболистов больше всего, самые старые и молодые и другие интересные факты

Изучили заявки ЧМ-2022: откуда футболистов больше всего, самые старые и молодые и другие интересные факты

18 ноября 2022, 21:40

До главного футбольного события четырехлетия осталась всего пара дней. Команды уже назвали заявки, а мы их с интересом изучили: 32 команды и 830 игроков. Каждая могла заявить не более 26 футболистов. Но в заявку на матчи будут попадать не все. Как и прежде, в запас на игру можно будет включать не более 12 человек. Обычно на крупные турниры заявляют по три вратаря. Но в этот раз Тунис, Иран и Швейцария решили выделиться – заявили по четыре голкипера.

Мы же разобрали главные моменты, связанные с заявками.

Как игроки представлены по чемпионатам

Здесь выделим топ-7 стран (или системы лиг = все дивизионы страны) по количеству игроков на ЧМ-2022. В скобках пропишем число игроков, которые отправились на турнир из низших дивизионов.

1. Англия – 164 игрока (30 футболистов из низших дивизионов).

2. Испания – 87 (3).

3. Германия – 80 (3).

4. Италия – 68 (3).

5. Франция – 57 (2).

6. США – 36 (0).

7. Саудовская Аравия – 35 (2).

Мы специально выделили семь сборных, а не пять, чтобы показать внезапное появление Саудовской Аравии и США. В топ-10 вошли Мексика и Бельгия. РПЛ отправила на ЧМ-2022 всего двух игроков: Деян Ловрен («Зенит», сборная Хорватии) и Муми Нгамале («Динамо», сборная Камеруна). Это меньше, чем лиги Коста-Рики, Эквадора, Марокко. Хотя разрыв объяснить можно: если бы сборная России поехала на чемпионат мира, то число футболистов из РПЛ на турнире было бы больше. На ЧМ-2018 без учета сборной России было 15 представителей чемпионата России. В 2014 году от РПЛ было 11 человек (без учета сборной России).

По сравнению с ЧМ-2018 первая пятерка чемпионатов не изменилась, сохранился и их порядок. Всего в Катаре будут представители 42 чемпионатов из разных точек мира. Отдельно укажем трех футболистов, которых вызвали из лиг, которые отправили по одному человеку.

Две сборные турнира состоят только из представителей своего же чемпионата: Катар и Саудовская Аравия. А в сборной Сенегала, наоборот, вообще нет игроков из чемпионата Сенегала. Сенегальская лига – единственная из стран-участниц ЧМ, которая не делегировала на турнир ни одного футболиста.

В двух сборных есть только по одному представителю из своего чемпионата. Это Аргентина и Сербия. У южноамериканцев вратарь «Ривер Плейта» Франко Армани, у сербов – защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович. К последнему, кстати, подбивает клинья «Зенит».

Сборная Бразилии – лидер по количеству игроков из одного зарубежного чемпионата. В распоряжении Тите сразу 12 футболистов из АПЛ.

Из стран, пропускающих ЧМ, лидером по делегированным игрокам оказалась Италия – 68.

На турнире будет 137 футболистов, которые представят не ту страну, в которой родились. Больше всего таких игроков у Марокко – 14.

Какие низшие дивизионы отправили футболистов

В составах есть 49 футболистов, которые попали на чемпионат мира, несмотря на то что играют не в высшем дивизионе. Их разброс по сборным выглядит так:

  • Уэльс – 12 игроков (Чемпионшип, английские Лига 1 и Лига 2);

  • Австралия – 6 игроков (Чемпионшип, японский Д2, итальянская Серия В, вторая Бундеслига);
  • Сенегал – 5 игроков (английский Чемпионшип, французская Лига 2);
  • Япония – 3 игрока (испанская Сегунда, вторая Бундеслига, японский Д2);
  • Марокко – 3 игрока (Чемпионшип, итальянская Серия В);
  • США – 2 игрока (Чемпионшип);
  • Гана – 2 игрока (Чемпионшип);
  • Камерун – 2 игрока (Чемпионшип, вторая Бундеслига);
  • Иран – 2 игрока (испанская Сегунда, датский Д2);
  • Коста-Рика – 2 игрока (испанская Сегунда, Чемпионшип);
  • Канада – 2 игрока (Чемпионшип, бельгийский Д2);
  • Польша – 2 игрока (Чемпионшип, итальянская Серия В);
  • Тунис – 2 игрока (Чемпионшип, французская Лига 2);
  • Саудовская Аравия – 2 игрока (Д2 чемпионата Саудовской Аравии);
  • Южная Корея – 1 игрок (корейский Д2);
  • Эквадор – 1 игрок (эквадорский Д2).

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Обратим внимание, что сборная Уэльса взяла защитника Криса Гантера аж из английского четвертого дивизиона, где сейчас прозябает «Уимблдон». У Гантера 109 матчей за Уэльс и ни одного гола. Из этого же дивизиона (Вторая лига) валлийцы вызвали Джонатана Уильямса («Суиндон»). Еще в Уэльсе, например, есть Джо Моррелл из «Портсмута» (третий по силе дивизион Англии).

Полностью список футболистов ЧМ-2022 из низших дивизионов можно посмотреть здесь.

Какие клубы лидируют по числу сборников

В таблице отражены только клубы, отправившие на чемпионат мира не менее десяти футболистов. Ох, и нелегко их тренерам будет смотреть матчи – не хочется терять кого-то перед второй частью сезона из-за травм.

Клуб Число представителей
17

«Манчестер Сити» (Англия)

16
«Аль-Садд» (Катар)

15
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

14
«Реал» (Испания)

13

12

11

10

В 2018 году лидером ЧМ по количеству отправленных игроков был «Манчестер Сити» – 16. «Бавария» в 2018-м была только шестой (11 футболистов), но в 2014-м тоже лидировала (14 игроков).

На ЧМ-2022 будет 20 футболистов с опытом РПЛ. Полный их список можно увидеть здесь.

Какие лидеры среди конфедераций по числу игроков на ЧМ-2022

Вот таблица:

Конфедерация Число игроков
УЕФА 605
АФК (Азия) 113
КОНКАКАФ (Центральная и Северная Америка) 76
КОНМЕБОЛ (Южная Америка) 21
КАФ (Африка) 17
ОФК (Океания) 0

Клубы из Океании никого не делегировали на ЧМ второй раз подряд.

Каков средний возраст всех сборных на ЧМ-2022

Средний возраст (округленно) Команда
24 года Гана
25 лет Эквадор, Испания, США
26 лет Камерун, Канада, Англия,Франция, Германия, Марокко,Нидерланды, Португалия,Катар, Сенегал, Сербия, Уэльс
27 лет

Аргентина, Австралия, Польша,Бельгия, Бразилия, Коста-Рика,Хорватия, Дания, Япония,Саудовская Аравия, Южная Корея,Швейцария, Тунис, Уругвай
28 лет Иран, Мексика

А теперь расскажите про представительство тренеров по странам

Легко:

  • 3 – Аргентина, Португалия, Испания;
  • 2 – Англия, Франция;
  • 1 – Австралия, Бразилия, Камерун, Хорватия, Колумбия, Дания, Германия, Гана, Япония, Марокко, Нидерланды, Польша, Сенегал, Сербия, Швейцария, Тунис, США, Уругвай, Уэльс.

Статистика по возрасту полевых игроков:

  • Самый возрастной – Атиба Хатчинсон, Канада (39 лет);
  • Самый молодой – Юссуфа Мукоко, Германия (18 лет).

Статистика по возрасту вратарей:

  • Самый возрастной – Альфредо Талавера, Мексика (40 лет);
  • Самый молодой – Симон Нгапандуэтнбу, Камерун (19 лет).

Статистика по возрасту капитанов:

  • Самый возрастной – Атиба Хатчинсон, Канада (39 лет);
  • Самый молодой – Гарри Кейн, Англия (29 лет).

Статистика по возрасту тренеров:

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Текст: Владислав Журин

Фото: XinHua, www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
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