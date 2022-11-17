Все 20 игроков ЧМ-2022 с опытом РПЛ

Стали известны все заявки команд на ЧМ-2022. Среди всех 831 игроков оказалось 20 футболистов, побывавших в РПЛ. Они представлены в таблице.
В списке учтен и Тиаго Силва, который был в «Динамо», но не провел ни матча.
Больше всего на турнире будет бывших (и нынешних) игроков «Зенита» и «Рубина» (по четыре).
|Игрок
|Сборная
|Клуб (-ы) РПЛ
|Кол-во матчей в РПЛ (голы)
|Сердар Азмун
|Иран
|«Рубин», «Ростов», «Зенит»
|208 (85)
|Аксель Витсель
|Бельгия
|«Зенит»
|122 (16)
|Гжегож Крыховяк
|Польша
|«Локомотив», «Краснодар»
|94 (24)
|Никола Влашич
|Хорватия
|ЦСКА
|86 (28)
|Милад Мохаммади
|Иран
|«Ахмат»
|78 (3)
|Себастьян Шиманьски
|Польша
|«Динамо»
|77 (8)
|Артур Енджейчик
|Польша
|«Краснодар»
|60 (1)
|Деян Ловрен
|Хорватия
|«Зенит»
|50 (3)
|Леандро Паредес
|Аргентина
|«Зенит»
|43 (7)
|Гильермо Варела
|Уругвай
|«Динамо»
|42
|Саид Эзатолахи
|Иран
|«Ростов», «Анжи», «Амкар»
|36 (2)
|Хван Ин-Бом
|Южная Корея
|«Рубин»
|35 (5)
|Гаэль Ондуа
|Камерун
|«Анжи»
|25
|Монтассар Тальби
|Тунис
|«Рубин»
|25
|Марио Пашалич
|Хорватия
|«Спартак»
|21 (4)
|Жоау Мариу
|Португалия
|«Локомотив»
|18 (1)
|Дамиан Шиманьски
|Польша
|«Ахмат»
|13
|Марко Ливайя
|Хорватия
|«Рубин»
|11
|Муми Нгамале
|Камерун
|«Динамо»
|8 (2)
|Тиаго Силва
|Бразилия
|«Динамо»
|0
- Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.
ЧМ-2022: заявки команд, составы
Источник: телеграм-канал «Спортивный пон»