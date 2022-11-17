Все 20 игроков ЧМ-2022 с опытом РПЛ

Стали известны все заявки команд на ЧМ-2022. Среди всех 831 игроков оказалось 20 футболистов, побывавших в РПЛ. Они представлены в таблице.

В списке учтен и Тиаго Силва, который был в «Динамо», но не провел ни матча.

Больше всего на турнире будет бывших (и нынешних) игроков «Зенита» и «Рубина» (по четыре).

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.

ЧМ-2022: заявки команд, составы