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    Все 20 игроков ЧМ-2022 с опытом РПЛ

    Стали известны все заявки команд на ЧМ-2022. Среди всех 831 игроков оказалось 20 футболистов, побывавших в РПЛ. Они представлены в таблице.

    В списке учтен и Тиаго Силва, который был в «Динамо», но не провел ни матча.

    Больше всего на турнире будет бывших (и нынешних) игроков «Зенита» и «Рубина» (по четыре).

    Игрок Сборная Клуб (-ы) РПЛ Кол-во матчей в РПЛ (голы)
    Сердар Азмун Иран «Рубин», «Ростов», «Зенит» 208 (85)
    Аксель Витсель Бельгия «Зенит» 122 (16)
    Гжегож Крыховяк Польша «Локомотив», «Краснодар» 94 (24)
    Никола Влашич Хорватия ЦСКА 86 (28)
    Милад Мохаммади Иран «Ахмат» 78 (3)
    Себастьян Шиманьски Польша «Динамо» 77 (8)
    Артур Енджейчик Польша «Краснодар» 60 (1)
    Деян Ловрен Хорватия «Зенит» 50 (3)
    Леандро Паредес Аргентина «Зенит» 43 (7)
    Гильермо Варела Уругвай «Динамо» 42
    Саид Эзатолахи Иран «Ростов», «Анжи», «Амкар» 36 (2)
    Хван Ин-Бом Южная Корея «Рубин» 35 (5)
    Гаэль Ондуа Камерун «Анжи» 25
    Монтассар Тальби Тунис «Рубин» 25
    Марио Пашалич Хорватия «Спартак» 21 (4)
    Жоау Мариу Португалия «Локомотив» 18 (1)
    Дамиан Шиманьски Польша «Ахмат» 13
    Марко Ливайя Хорватия «Рубин» 11
    Муми Нгамале Камерун «Динамо» 8 (2)
    Тиаго Силва Бразилия «Динамо» 0

    • Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября.

    ЧМ-2022: заявки команд, составы

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    Источник: телеграм-канал «Спортивный пон»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16445

      Fusballer 1 час назад

      Тиаго Силва опытный)))

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