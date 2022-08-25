«Манчестер Сити» – «Челси» и другие пары 1/16 финала Кубка лиги

Состоялась жеребьевка третьего раунда (1/16 финала) Кубка английской лиги. Пары выглядят так:
- «Манчестер Сити» – «Челси»
- «Вест Хэм» – «Блэкберн»
- «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»
- «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас»
- «Арсенал» – «Брайтон»
- «Брентфорд» – «Гиллингем»
- «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»
- «Ливерпуль» – «Дерби Каунти»
- «Лестер Сити» – «Ньюпорт»
- «Вулверхэмптон» – «Лидс»
- «Борнмут» – «Эвертон»
- «Бернли» – «Кроули Таун»
- «Бристоль Сити» – «Линкольн»
- «Стивенэйдж» – «Чарльтон»
- «МК Донс» – «Моркамб»
- «Саутгемптон» – «Шеффилд Уэнсдэй»
Матчи состоятся в ноябре.
Источник: BBC