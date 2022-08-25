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    «Манчестер Сити» – «Челси» и другие пары 1/16 финала Кубка лиги

    Состоялась жеребьевка третьего раунда (1/16 финала) Кубка английской лиги. Пары выглядят так:

    Матчи состоятся в ноябре.

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    Источник: BBC

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