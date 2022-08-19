Результаты жеребьевки второго раунда Пути регионов в Кубке России

Пресс-служба Кубка России сообщила о проведении жеребьевки второго раунда Пути регионов.
Определены 28 пар. Матчи состоятся в период с 30 августа по 1 сентября.
- «Ставрополь Агросоюз» – «Легион» (Махачкала);
- «Спартак-Нальчик» – «Машук-КМВ» (Пятигорск);
- «Биолог-Новокубанск» – «Динамо» (Ставрополь);
- «Черноморец» (Новороссийск) – «Дружба» (Майкоп);
- «Форте» (Таганрог) – СКА (Ростов-на-Дону);
- «Чайка» (Песчанокопское) – «Кубань-Холдинг» (станица Павловская);
- «Текстильщик» (Иваново) – 2DROTS (Москва);
- «Спартак» (Кострома) – «Динамо» (Вологда);
- «Химик» (Дзержинск) – «Муром»;
- «Торпедо-Владимир» – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево);
- «Тверь» – «Амкал» (Москва);
- «Звезда» (Санкт-Петербург) – «Ядро» (Санкт-Петербург);
- «Ленинградец» – «Электрон» (Великий Новгород);
- «Луки-Энергия» – «Динамо» (Санкт-Петербург);
- «Зенит» (Пенза) – «Сокол» (Саратов);
- «Космос» (Долгопрудный) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск);
- «Рязань» – «Коломна»;
- «Знамя» (Ногинск) – «Пересвет» (Домодедово);
- «Квант» (Обнинск) – «Динамо-Брянск»;
- «Строгино» – «Калуга»;
- «Авангард» (Курск) – «Сахалинец» (Москва);
- «Спартак» (Тамбов) – «Салют» (Белгород);
- «Амкар» (Пермь) – «Зенит-Ижевск»;
- «Химик-Август» (Вурнары) – «Торпедо» (Миасс);
- «Тюмень» – «Носта» (Новотроицк);
- «Жасмин» (Михайловск) – «Челябинск»;
- «Динамо» (Владивосток) – «Новосибирск»;
- «Иртыш» (Омск) – «Темп» (Барнаул).
Источник: телеграм-канал Кубка России