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    Результаты жеребьевки второго раунда Пути регионов в Кубке России

    Пресс-служба Кубка России сообщила о проведении жеребьевки второго раунда Пути регионов.

    Определены 28 пар. Матчи состоятся в период с 30 августа по 1 сентября.

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    Источник: телеграм-канал Кубка России

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