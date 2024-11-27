Лига чемпионов. «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1) из-за голевой ошибки Сафонова

«Бавария» одержала домашнюю победу в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Мюнхенцы минимально обыграли «ПСЖ» – 1:0.
Единственный гол на 38-й минуте забил Ким Мин-Джэ после ошибки российского вратаря Матвея Сафонова, который неудачно выбил мяч кулаками после розыгрыша углового.
С 56-й минуты парижане играли вдесятером – вторую желтую карточку получил Усман Дембеле.
Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Мин-Джэ, 38.
Удаление: нет – Дембеле, 56.
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Источник: «Бомбардир»