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Лига чемпионов
ПСЖ - Бавария
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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы
00:17
«ПСЖ» нанес один удар в первом тайме с «Баварией». Это худший результат клуба в ЛЧ с 2016 года
14 февраля
22:56
Смотрите зарубу «ПСЖ» и «Баварии» вместе с «Бомбардиром»
22:42
В составе «ПСЖ» на матч с «Баварией» выйдет самый молодой игрок в истории плей-офф ЛЧ
21:58
«ПСЖ» – «Бавария»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов
1
21:37
Прогнозы и коэффициенты на матч «ПСЖ» – «Бавария»
1
21:36
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Бавария»: 1/8 финала Лиги чемпионов
1
18:23
Красивый футбол
Знойная красотка Пилар Рубио – жена самого звездного защитника в истории футбола
3
15:22
Кто победит в первом суперматче плей-офф ЛЧ: «ПСЖ» или «Бавария»?
15:20
Опрос
Кто победит в первом суперматче плей-офф ЛЧ: «ПСЖ» или «Бавария»?
4
15:00
Во Франции сообщили, выйдет ли Мбаппе в старте «ПСЖ» на матч с «Баварией»
3
ПСЖ - Бавария
14.02.2023, Вторник, 23:00 мск
Париж, стадион
Парк де Пренс
Трансляция:
Матч ТВ
Лига чемпионов, 1/8 финала
, первый матч
ПСЖ
-
Бавария
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26
Х
5.1
П2
1.22
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Трансляция
Протокол
Расстановка
История игр
Комментарии
Лига чемпионов (2020/2021)
1/4 финала
ответный матч
13 апреля, вторник
22:00
ПСЖ
0:1
Бавария
Лига чемпионов (2020/2021)
1/4 финала
первый матч
7 апреля, среда
22:00
Бавария
2:3
ПСЖ
Лига чемпионов (2019/2020)
Финал
23 августа, воскресенье
22:00
ПСЖ
0:1
Бавария
Международный кубок чемпионов 2018
21 июля, суббота
17:00
Бавария
3:1
ПСЖ
Лига чемпионов (2017/2018), группа B
6 тур
5 декабря, вторник
22:45
Бавария
3:1
ПСЖ
2 тур
27 сентября, среда
21:45
ПСЖ
3:0
Бавария
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Матч-центр
23:00
Бернли
Уотфорд
0
1
Идет второй тайм
23:00
Рединг
Ротерхэм
1
1
Идет второй тайм
23:00
Милан
Тоттенхэм
1
0
Идет второй тайм
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