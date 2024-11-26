Мусаев прокомментировал кубковую победу «Краснодара» над «Тюменью»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча с «Тюменью».

Команды встречались в рамках 1-го этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Краснодарцы выиграли в серии пенальти.

Основное время завершилось со счетом 3:3, «Тюмепнь» отыграла 3 мяча во 2-м тайме.

– Эмоции положительные. Главное, что победили и прошли дальше. Получилась хорошая открытая игра. Много моментов и комбинационной игры.

До 60‑й минуты у нас всe хорошо получалось, но футбол показывает, что нельзя играть 60 минут, и преимущества в три мяча недостаточно. Нужно играть все 90 (минут) и пытаться забить четвертый гол.

Сделаем правильные выводы, это будет хороший урок для всех нас. Порадовали молодые ребята, двое из них забили пенальти, не дрогнули. Это тоже очень важно.

– Насколько ощущалась разница в классе между командами?

– Минимально. Когда мы действовали правильно, да, у нас было небольшое преимущество, мы хорошо играли в прессинге, хорошо атаковали между линиями, были фирменные комбинации.

Но когда чуть‑чуть теряешь дисциплину – там момент недоработал, там упустил игрока – то всe выравнивается.

– Было ли тревожно, когда «Тюмень» начала отыгрываться?

– Не скажу, что тревожно. Я больше злился из‑за наших ошибок. Был спокоен и во время пенальти, и по ходу матча. Возможно, думали, что пронесет, проскочим. Так нельзя. Надо играть на 100%.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов