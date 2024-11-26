Николич ответил, почему Зделар пропускает игру с «Рубином»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил отсутствие полузащитника Саши Зделара в заявке на кубковый матч с «Рубином».

Это ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Бомбардир» ведет ее текстовую онлайн-трансляцию.

Первая игра завершилась нулевой ничьей.

– У вас сегодня ротация в середине поля и на левом фланге.

– Это реакция на нагрузки, которые были у футболистов, играющих в последнее время. Хотели еще что‑то поменять, но не удалось. Поэтому такая команда на сегодня.

Зделар заболел. Зима, проблемы со здоровьем. Но команда, на мой взгляд, довольно качественная, чтобы выполнить задачу.

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