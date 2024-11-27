Лига чемпионов. «Ман Сити» упустил победу над «Фейеноордом» (3:3), ведя в 3 мяча до 75-й минуты; «Барса» разгромила «Брест» (3:0)

Завершились еще два матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

«Манчестер Сити» умудрился дома сыграть вничью с «Фейеноордом». Команда Хосепа Гвардиолы вела со счетом 3:0, но трижды пропустила в концовке.

«Барселона» на своем поле уверенно победила «Брест» – 3:0. Роберт Левандовски сделал дубль, также забил Дани Ольмо.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур

Манчестер Сити (Англия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 3:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Холанд (с пенальти), 44; 2:0 – Гюндоган, 50; 3:0 – Холанд, 53; 3:1 – Хадж-Мусса, 75; 3:2 – Хименес, 82; 3:3 – Ганцко, 89.

Барселона (Испания) – Брест (Франция) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Левандовски (с пенальти), 10; 2:0 – Ольмо, 66; 3:0 – Левандовски, 90+2.

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