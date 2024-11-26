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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Фейеноорд
Манчестер Сити - Фейеноорд: обзор матча 26 ноября 2024
Манчестер Сити
26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 3
Завершен
Фейеноорд
44'
Э. Холанд (П)
50'
И. Гюндоган
53'
Э. Холанд
75'
А. Хадж Мусса
82'
С. Хименес
89'
Д. Ганцко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Фейеноорд
90'
+3
Замена
Ф. Гонсалес
️️️️
Х. Ин Бом
89'
ГОЛ! 3:3!
Д. Ганцко
Пас отдал
И. Пайшао
Желтая карточка
Д. Макэйти
88'
82'
ГОЛ! 3:2!
С. Хименес
Пас отдал
Ж. Лотомба
75'
ГОЛ! 3:1!
А. Хадж Мусса
72'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Б. Ньивкоп
72'
Замена
С. Хименес
️️️️
Х. Карранца
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Ф. Фоден
68'
Замена
Д. Симпсон-Пьюзи
️️️️
Н. Аке
68'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
И. Гюндоган
68'
68'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
А. Миламбо
68'
Замена
Т. Белен
️️️️
Г. Смал
57'
Желтая карточка
Х. Карранца
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Нуньес
53'
ГОЛ! 2:0!
И. Гюндоган
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Холанд
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
(К)
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К)
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
17
Савиньо
ПВ
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
25
Аканджи
15
Аке
24
Гвардиол
82
Льюис
20
Гюндоган
27
Нуньес
10
Грилиш
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
3-3-2-2
1
Велленройтер
18
Траунер
17
Ганцко
5
Смал
16
Ин Бом
23
Тимбер
2
Ньивкоп
17
Миламбо
14
Пайшао
9
Карранца
23
Хадж Мусса
15
Аке
22
Симпсон-Пьюзи
22
Симпсон-Пьюзи
15
Аке
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
20
Гюндоган
47
Фоден
24
Макэйти
24
Макэйти
47
Фоден
2
Ньивкоп
3
Лотомба
3
Лотомба
2
Ньивкоп
5
Смал
3
Белен
3
Белен
5
Смал
16
Ин Бом
16
Гонсалес
16
Гонсалес
16
Ин Бом
17
Миламбо
6
Зерруки
6
Зерруки
17
Миламбо
9
Карранца
29
Хименес
29
Хименес
9
Карранца
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фейеноорд
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Джастин Бейлов
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
17
Лука Иванушец
АП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
17
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
1
Джастин Бейлов
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
17
Лука Иванушец
АП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Манчестер Сити - Фейеноорд
1
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
7
13
Офсайды
0
1
Количество передач
630
369
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.11
1.87
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
2 : 2
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
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