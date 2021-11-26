В 19:00 мск состоится жеребьевка стыков ЧМ-2022. Турция, Чехия, Польша, Северная Македония и Австрия – возможные соперники России

Сегодня, 26 ноября, в Цюрихе состоится жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Сборная России при жеребьевки будет сеяной вместе с Италией, Португалией, Шотландией, Швецией и Уэльсом.

Соперником команды Валерия Карпина по полуфинальному матчу может стать одна из несеяных сборных – Австрия, Северная Македония, Турция, Чехия или Польша. В число несеяных также попала Украина, но УЕФА развел ее со сборной России из соображений безопасности.

Сначала сеяные команды распределят по полуфинальным парам на три пути: А (полуфиналы 1 и 2), B (полуфиналы 3 и 4) и C (полуфиналы 5 и 6). Затем по очереди по парам расставят несеяных.