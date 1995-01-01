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    В 19:00 мск состоится жеребьевка стыков ЧМ-2022. Турция, Чехия, Польша, Северная Македония и Австрия – возможные соперники России

    Сегодня, 26 ноября, в Цюрихе состоится жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Сборная России при жеребьевки будет сеяной вместе с Италией, Португалией, Шотландией, Швецией и Уэльсом.

    Соперником команды Валерия Карпина по полуфинальному матчу может стать одна из несеяных сборных – Австрия, Северная Македония, Турция, Чехия или Польша. В число несеяных также попала Украина, но УЕФА развел ее со сборной России из соображений безопасности.

    Сначала сеяные команды распределят по полуфинальным парам на три пути: А (полуфиналы 1 и 2), B (полуфиналы 3 и 4) и C (полуфиналы 5 и 6). Затем по очереди по парам расставят несеяных.

    • Сеяные команды проведут полуфинальный матч стыков дома 24 марта.
    • Финальные матчи пройдут 29 марта. Хозяев полей определит жребий.
    • На ЧМ-2022 из стыков выйдет 3 из 12 сборных.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии55
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      Рейтинг: +10

      Yomike 14 минут назад

      В полуфинале - Чехия, в финале - Польша.
      С трудом пройдем Чехию, вылетим от Польши

      0
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      Рейтинг: +1350

      Урия Гип 2 часа назад

      В полуфинале Турция, потом Польша.

      0
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      Рейтинг: +10134

      alex1951 2 часа назад

      Долго еще Россия и Кудряшов будут вспоминать этот несчастный гол! ...Тьфу-тьфу......((((

      1
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      Рейтинг: +600

      Форвард 79 4 часа назад

      В полуфинале попадутся турки, а финальная пара с нами будет Уэльс-Польша

      0
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      Рейтинг: +3502

      ySS 4 часа назад

      Без Португалии и Италии ЧМ потеряет, хотя и они вполне могут облажаться, остальные, статисты с небольшой вероятностью всплеска (выхода из группы))
      Сборная России свой минимум уже достигла, посмотрим, что станет максимумом

      1
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      Рейтинг: +4937

      Виталий Орехов > ySS 3 часа назад

      Как по мне, наша сборная уже достигла своего максимума!

      0
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      Рейтинг: +20

      Igreks 4 часа назад

      россии как всегда, самые слабые, Украине - сильные, как и в еврокубках впрочем

      0
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      ...
      Рейтинг: +227

      Suvorov51 > Igreks 3 часа назад

      ну так хохлы футбольная страна. а мы страна военная

      3
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      Рейтинг: +2793

      lordmrv > Igreks 3 часа назад

      Особенно страшно стало, когда сам Шериф попался в группе.

      0
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      Рейтинг: +2839

      Красногорск_Фан 6 часов назад

      Никто не знает что будет через 4-5 месяцев. Кто получит травму, кто поссорился с женой, кого скосит ковид. Все будет решатся не сейчас. Кто бы не выпал скажу как Микки Маус - да и куй с ним! Вот судьба Португалии и Италии интересна чуть более даже. Без них шампиньонат потеряет больше.

      2
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      Рейтинг: +1898

      Enter2006 > Красногорск_Фан 5 часов назад

      Ну Кристинка зуб даёт что Португалия будет на ЧМ. )) Италия теоретически тоже должна побеждать. Ну а мы с такой игрой как с Хорватами недавно - хз. Посмотрим...

      0
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      Рейтинг: +2839

      Красногорск_Фан > Enter2006 4 часа назад

      Вы наверно хотели сказать великий футболист Криштиану Роналду, чемпион Англии, Испании, Италии, Чемпион Европы, Победитель Лиги Наций, Трехкратный победитель Лиги Чемпионов, Обладатель 86 (или около того) личных рекордов и по мелочи еще всяких там кубков и суперкубков ТОП-5 Лиг.

      Лично у меня также вызывает уважение его деятельность на почве благотворительности и помощи. Например Криштиану Роналду оплатил лечение 370 пострадавшим от лесных пожаров в Португалии, помог со сбором средств на восстановление провинции Ачех в Индонезии после землетрясения и цунами, и взял на полную опеку мальчика, оставшегося в этой истории сиротой. Оплатил образование, купил дом. В 2012 году Криштиану продал свою «Золотую бутсу» за 1,5 млн фунтов и пожертвовал их палестинской школе в Секторе Газа. И таких случаев десятки.

      А начинал он голодным мальчиком в спортивном интернате. Который вечером в 10 лет просил официанток бургер в Макдональдсе.

      Короче , сами вы редис. А он - Криштиану.

      2
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      Рейтинг: +1898

      Enter2006 > Красногорск_Фан 4 часа назад

      Да, именно его, и тоже его уважаю. Просто уменьшительно ласкательно написал )) Если возникли недопонимания - сорри.

      0
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      Рейтинг: +2839

      Красногорск_Фан > Enter2006 4 часа назад

      Да сомнений не было. Давно адекватно общаемся. ))) Его время уходит, будет жаль если не будет каких то новых ярких моментов. Больше чем тех у кого все еще впереди. Я сам его ходил на стадион освистывал и обзывал в 2005. , когда 0-0 сыграли после 7-1. Но с тех пор он заставил себя уважать.

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      Рейтинг: +1898

      Enter2006 > Красногорск_Фан 4 часа назад

      Не, я не освистывал. Правда пару раз очень давно за его театральные падения ругался, но уже забыто, да и этим методом многие в футболе пользуются. Так Роналду в общем уверен на 100% что сыграет на ЧМ-2022. И я желаю чтобы так и произошло.

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      Рейтинг: +2839

      Красногорск_Фан > Enter2006 4 часа назад

      Непредсказуемая штука футбол. Возможно все. Помните как Португалия домашнее Евро грекам проиграло. Которых Россия обыграла в группе. Кто мог подумать. Или когда у сильнейшей Франции его у них дома выиграло. И еще Эдер (думаю не надо обяснять) забил победный. Нет во всем этом сюре никакой логики. А сюр есть. И с этим отбором Евро тоже. В первом матче победу просто украли у Португальцев, в последнем забили на последней минуте. Футбольный бог одной рукой дает, другой отбирает щедро. Ну и свистуны

      1
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      Рейтинг: +1898

      Enter2006 > Красногорск_Фан 3 часа назад

      Мдаа, не могу не согласиться, сюр.. А победу у Португальцев украли внаглую, там не просто мяч пересек линию ворот, а ещё на сантиметров 10 укатился вглубь. Боковой арбитр тоже вовремя добежал и должен был видеть, или ему пора к окулисту. Так то Португалия уже напрямую вышла бы на ЧМ, если не слепой судья.

      0
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      Рейтинг: +170

      v.v.navashinsky 6 часов назад

      Играть нужно с любой командой.А когда начинаешь выбирать-значит заочно уже проиграл всем,всех боишься.

      1
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      Рейтинг: +10291

      Fusballer > v.v.navashinsky 6 часов назад

      Согласен! Тем более есть ещё второй этап. Если пройдём первый, то на втором соперник, с большой вероятностью, будет уже сильнее.

      3
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      Рейтинг: +170

      v.v.navashinsky > Fusballer 5 часов назад

      Согласен.Так и будет.И наши это знают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12985

      Skull_Boy 6 часов назад

      ЧМ без России, тут даже Македония раскатает, а про остальных и вовсе упоминать не надо играют на запредельных скоростях

      1
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      Рейтинг: +29979

      VVM1964 > Skull_Boy 37 минут назад

      Расстрелять , за пораженческое настроение !!! )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10291

      Fusballer 6 часов назад

      Да пофиг кто попадёт. Будут играть как в Сплите - проиграют.

      4
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      Рейтинг: +227

      Suvorov51 > Fusballer 3 часа назад

      мы еще не начали играть а вы знаете что проиграют

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