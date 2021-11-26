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  • В 19:00 мск состоится жеребьевка стыков ЧМ-2022. Турция, Чехия, Польша, Северная Македония и Австрия – возможные соперники России

В 19:00 мск состоится жеребьевка стыков ЧМ-2022. Турция, Чехия, Польша, Северная Македония и Австрия – возможные соперники России

26 ноября 2021, 18:20
33

Сегодня, 26 ноября, в Цюрихе состоится жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Сборная России при жеребьевки будет сеяной вместе с Италией, Португалией, Шотландией, Швецией и Уэльсом.

Соперником команды Валерия Карпина по полуфинальному матчу может стать одна из несеяных сборных – Австрия, Северная Македония, Турция, Чехия или Польша. В число несеяных также попала Украина, но УЕФА развел ее со сборной России из соображений безопасности.

Сначала сеяные команды распределят по полуфинальным парам на три пути: А (полуфиналы 1 и 2), B (полуфиналы 3 и 4) и C (полуфиналы 5 и 6). Затем по очереди по парам расставят несеяных.

  • Сеяные команды проведут полуфинальный матч стыков дома 24 марта.
  • Финальные матчи пройдут 29 марта. Хозяев полей определит жребий.
  • На ЧМ-2022 из стыков выйдет 3 из 12 сборных.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Турция Чехия Польша Северная Македония Австрия
Комментарии (33)
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yutf87
1637916402
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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Блямба
1637917822
Самый выгодный выбор для Цюриха(чисто по политическим мотивам) Турция. И сбоку припёка...,и как-то и пох.. ставлю хвалебный отзыв про Спартак)
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Fusballer
1637918541
Да пофиг кто попадёт. Будут играть как в Сплите - проиграют.
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Skull_Boy
1637918678
ЧМ без России, тут даже Македония раскатает, а про остальных и вовсе упоминать не надо играют на запредельных скоростях
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Красногорск_Фан
1637919830
Никто не знает что будет через 4-5 месяцев. Кто получит травму, кто поссорился с женой, кого скосит ковид. Все будет решатся не сейчас. Кто бы не выпал скажу как Микки Маус - да и куй с ним! Вот судьба Португалии и Италии интересна чуть более даже. Без них шампиньонат потеряет больше.
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ySS
1637928066
Без Португалии и Италии ЧМ потеряет, хотя и они вполне могут облажаться, остальные, статисты с небольшой вероятностью всплеска (выхода из группы)) Сборная России свой минимум уже достигла, посмотрим, что станет максимумом
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alex1951
1637933279
Долго еще Россия и Кудряшов будут вспоминать этот несчастный гол! ...Тьфу-тьфу......((((
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Yomike
1637942202
В полуфинале - Чехия, в финале - Польша. С трудом пройдем Чехию, вылетим от Польши
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_Marqella_
1637943347
Хочу что бы мы попали на Итальянцев,всё равно у нас шансов на выход с таким тренером нету
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Enter2006
1637943666
В группе C = Италья и Португалия, вот будет битва!
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