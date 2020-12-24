Серия А. «Милан» вырвал победу над «Лацио», «Аталанта» упустила три очка в Болонье и другие результаты

«Милан» только в компенсированное время забил победный гол в матче с «Лацио» в 14-м туре Серии А, несмотря на то что миланцы вели в счете 2:0. Команда Стефано Пиоли вернулась на первое место.

«Аталанта» вела 2:0 и упустила победу над «Болоньей». Алексей Миранчук появился на поле на 46-й минуте.

Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур

Болонья – Аталанта – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Муриэль, 22 (с пенальти); 0:2 – Муриэль, 23; 1:2 – Томиясу, 73; 2:2 – Пас, 82.

Милан – Лацио – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Ребич, 10; 2:0 – Чалханоглу, 17 (с пенальти); 2:1 – Альберто, 28; 2:2 – Иммобиле, 59; 3:2 – Эрнандес, 90+2.

Наполи – Торино – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Иццо, 56; 1:1 – Инсинье, 90+3.

Рома – Кальяри – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Верету, 11; 1:1 – Педро, 59; 2:1 – Джеко, 71; 3:1 – Манчини, 77; 3:2 – Педро, 90 (с пенальти).

Сампдория – Сассуоло – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Траоре, 2; 1:1 – Квальярелла, 55; 1:2 – Капуто, 56; 1:3 – Берарди, 58; 2:3 – Кейта, 84.

Удаления: Кейта, 90+2 – нет.

Специя – Дженоа – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Нзола, 10; 1:1 – Дестро, 16; 1:2 – Кришито, 72 (с пенальти).

Удинезе – Беневенто – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Капрари, 9; 0:2 – Летиция, 77.

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