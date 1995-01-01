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    ФНЛ. «Спартак-2» обыграл в дерби «Велес», «Краснодар-2» уступил в Песчанокопском и другие результаты

    Лидер ФНЛ «Оренбург» потерял очки в матче с выходцем из ПФЛ. Команды не смогли отправить мяч в ворота.

    «Шинник» и «Томь» проиграли и по-прежнему идут в зоне вылета. «Крылья Советов» разгромили омичей.

    Первенство ФНЛ. 10-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Балтика (Калининград) – 0:0

    Томь (Томск) – Волгарь (Астрахань) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Болонин, 41 (с пенальти); 0:2 – Болонин, 78 (с пенальти); 1:2 – Киреенко, 86 (с пенальти); 1:3 – Воробьев, 88.

    Удаления: Казанков, 36 (вторая ж.к.) – нет.

    Спартак-2 (Москва) – Велес (Москва) -2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кожедуб, 4; 2:0 – Оганесян, 55; 2:1 – Кирсанов, 90+4.

    Чертаново (Москва) – Факел (Воронеж) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Акбашев, 45+3; 0:2 – Никитин, 68; 0:3 – Мазуров, 79.

    Нижний Новгород – Шинник (Ярославль) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шарипов, 10; 2:0 – Сапета, 82 (с пенальти); 3:0 – Горбунов, 89.

    Оренбург – Акрон (Тольятти) – 0:0

    Динамо (Брянск) – Текстильщик (Иваново) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мараев, 86.

    Иртыш (Омск) – Крылья Советов (Самара) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сергеев, 10; 0:2 – Голенков, 45+2; 0:3 – Гынсарь, 76; 0:4 – Гынсарь, 83.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Алания (Владикавказ) – 0:0

    Удаления: Хубаев, 43 (вторая ж.к.) – нет.

    Чайка (Песчанокопское) – Краснодар-2 (Краснодар) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Володкин, 6; 2:0 – Мартынов, 44 (в свои ворота); 2:1 – Воротников, 66.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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