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Португалия увеличила преимущество над Россией в таблице коэффициентов

29 ноября 2019, 06:21
44

Отрыв Португалии от России превысил два балла в таблице коэффициентов УЕФА.

На этой неделе португальские клубы одержали две победы и трижды их матчи завершались ничьей. «Спортинг» крупно обыграл ПСВ (4:0), «Порту» победил «Янг Бойз» (2:1), «Бенфика» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (2:2), «Брага» – с «Вулверхэмптоном» (3:3), а «Витория» – со «Стандардом» (1:1).

Суммарно португальские клубы получили семь очков, которые делятся на пять по числу клубов-представителей страны. Итог недели – 1,4 балла.

Российские клубы одержали по одной победе в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. «Зенит» обыграл «Лион» (2:0), «Краснодар» победил «Базель» (1:0), ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1). «Локомотив» проиграл «Байеру» (0:2) и дополнительных очков для России не заработал.

Российские клубы получили пять очков в зачет таблицы коэффициентов, которые делятся на шесть по числу клубов, изначально представлявших страну в еврокубковом сезоне. Итог недели – 0,833 балла.

  • Актуальная сумма последних пяти сезонов у Португалии – 47,249, у России – 45,216.
  • Доминация португальцев выше двух баллов.
  • Шестая строка дает право делегировать три команды в Лигу чемпионов с учетом квалификационных раундов.
  • Россия на седьмом месте, которое позволяет выставить только два клуба.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига Европы ЦСКА Локомотив Краснодар Зенит
Комментарии (44)
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Кинстифа
1575001548
И чего так все кипишуют?? нет у нас трех команд под ЛЧ. о чем я говорю, даже 2х.. Как тот же Локо станет играть в ЛЕ, показатели намного выше станут... + доп место в ЛЕ бессмысленно, оно только в минус в рейтинге играет((( ибо Есть всего 4 стабильных клуба в РПЛ
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RotBerg
1575003260
А мясные, как мыши сольются в квалификации, а потом с видом экспертов обсирают другие клубы
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johnny983
1575004241
Мы реально в какой-то жопе... Где сильный ЦСКА с Вагнером и Думбиёй? Где Зенит с Данни и Халком? Где Спартак с Цымбаларем, Титовым и Тихоновым? Где тот Локо, который мог? Нет даже уверенного в себе, хоть и автобусного, Рубина! Раньше, каждый сезон было 2-3 клуба, в которых был уверен, что они выступят достойно, сейчас - нуль!
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Челнинец
1575006093
Ну и правильно, зачем нам 3 места если по факту нету ни одного клуба уровня ЛЧ！
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AZ
1575007392
На Португалию уже поздно смотреть. Пора РФПЛ задумываться о том, что большие кэфы пятилетней давности изчезнут и на пятки наступают уже бельгийская Лига и голландская Эредевизи... А у вас в голове все Португалия... Смешно...
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Кузьмич на трибуне
1575013705
Из всех португальских клубов , только Брага и Спортинг обеспечили себе дальнейший проход. Порту может оказаться за бортом. Наши клубы тоже очень слабые надежды имеют. По большому счёту за такую безответственую игру, как Спартак ,ЦСКА и Локо демонстрируют второй год подряд... (просто слов нет) и нефиг им делать на пьедестале вообще. Очень интересный подход к своей профессии. Вышли в зону ЕК , заработали за выход и слились. Будут дальше готовиться к выходу в зону Е.К.. Нафиг такой выход нужен? Пусть Ростов борется в Еврокубках. В последние годы Зенит и Быки только и показывают игру. Остальные как лошары с последних мест покидают турниры.
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Кузьмич на трибуне
1575014725
Начинать наводить порядок нужно в ЧР. А потом смотреть в Европу. Каждый тур - судейский скандал. Как только региональная команда начинает двигать на пьедестале столичных монстров, так жди беды в клубе. Примеров достаточно. Анжи и Кубань стёрли в порошок. У Галицкого отжали бизнес( кто отжал???-все знают). Сейчас за Ростов взялись в полный рост. Того и гляди разорвут команду. А вспомните события совсем недавних лет, когда Ростов до ЛЧ добрался, и играли ведь не плохо, во всяком случае не опозорились, так сразу им гайки закрутили. Не успел Ростов встать на ноги , и опять ему грозят банкротством. Наш чемпионат больше похож на цирк шапито. Не проще ли сразу сказать, что в ЛЧ попадут Зенит ЦСКА и Локо, в ЛЕ Спартак и может кто то ещё побороться, но на пьедестал даже и не мечтайте- обанкротим.
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семёнычев
1575017528
а зачем России коэффициенты? чтобы шесть никчёмных команд выходили в Европу и проигрывали 0-5 ЛУДОГОРЦАМ? и вообще, скоро в России станет тихо... международные соревнования отменят, нас никуда приглашать не будут( все сплошные наркоманы по мнению ВАДА)... будем в Саранске проводить Финал Кубка России, кстати, сразу возрастёт ценность трофея внутри страны.. так как трофеев в футболе останется всего ДВА и не один не будет "давать путёвку в Европу"... чемпионат снова вернём к схеме весна-осень в Сочи на бобслейном жёлобе ребятишки будут на ледянках кататься.. в Казани в бассейны перенесём лодки вёсельные с озера Кабан, чтоб кавалеры барышень могли не только летом на рандеву приглашать, а и зимой не забывали романтизьм))) на потолке бассейна можно сделать подсветку звёздного неба..красиво.. короче, есть над чем подумать...
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Дима Цэ
1575023691
Ну, давайте откровенно... Португальцы сильнее наших и на мировом, и клубном уровне! Вопрос, как мы вообще оказались выше них остается открытым))
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S.K.V.
1575035257
Меньше клубов в кубках-меньше позора.
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