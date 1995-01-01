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    Португалия увеличила преимущество над Россией в таблице коэффициентов

    Отрыв Португалии от России превысил 2 балла в таблице коэффициентов УЕФА.

    На этой неделе португальские клубы одержали две победы и трижды их матчи завершались ничьей. «Спортинг» крупно обыграл ПСВ (4:0), «Порту» победил «Янг Бойз» (2:1), «Брага» – с «Вулверхэмптоном» (3:3), «Бенфика» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (2:2), а «Витория» – со «Стандардом» (1:1).

    Суммарно португальские клубы получили семь очков, которые делятся на пять по числу клубов-представителей страны. Итог недели – 1,4 балла.

    Российские клубы одержали по одной победе в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. «Зенит» обыграл «Лион» (2:0), «Краснодар» победил «Базель» (1:0), ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1). «Локомотив» проиграл «Байеру» (0:2) и дополнительных очков для России не заработал.

    Российские клубы получили пять очков в зачет таблицы коэффициентов, которые делятся на шесть по числу клубов, изначально представлявших страну в еврокубковом сезоне. Итог недели – 0,833 балла.

    • Актуальная сумма последних пяти сезонов у Португалии – 47,249, у России – 45,216.
    • Доминация португальцев выше двух баллов.
    • Шестая строка дает право делегировать три команды в Лигу чемпионов с учетом квалификационных раундов.
    • Россия на седьмом месте, которое позволяет выставить только два клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 06:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +115

      johnny983 4 минуты назад

      Мы реально в какой-то жопе...
      Где сильный ЦСКА с Вагнером и Думбиёй? Где Зенит с Данни и Халком? Где Спартак с Цымбаларем, Титовым и Тихоновым? Где тот Локо, который мог?
      Нет даже уверенного в себе, хоть и автобусного, Рубина!
      Раньше, каждый сезон было 2-3 клуба, в которых был уверен, что они выступят достойно, сейчас - нуль!

      1
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      Рейтинг: +3195

      RotBerg 20 минут назад

      А мясные, как мыши сольются в квалификации, а потом с видом экспертов обсирают другие клубы

      1
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      Рейтинг: +649

      talgatnurzhanov2006 21 минуту назад

      Клубы из Португалии сильны, какие сильные соперники у них были и всех прошли достойно. Все правильно, заслуженно обошли.

      0
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      Рейтинг: +2491

      Кинстифа 49 минут назад

      И чего так все кипишуют?? нет у нас трех команд под ЛЧ. о чем я говорю, даже 2х..
      Как тот же Локо станет играть в ЛЕ, показатели намного выше станут...
      + доп место в ЛЕ бессмысленно, оно только в минус в рейтинге играет((( ибо Есть всего 4 стабильных клуба в РПЛ

      0
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      Рейтинг: +217

      Medved2468 1 час назад

      Пошли по наклонной...

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