Португалия увеличила преимущество над Россией в таблице коэффициентов

Отрыв Португалии от России превысил два балла в таблице коэффициентов УЕФА.

На этой неделе португальские клубы одержали две победы и трижды их матчи завершались ничьей. «Спортинг» крупно обыграл ПСВ (4:0), «Порту» победил «Янг Бойз» (2:1), «Бенфика» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (2:2), «Брага» – с «Вулверхэмптоном» (3:3), а «Витория» – со «Стандардом» (1:1).

Суммарно португальские клубы получили семь очков, которые делятся на пять по числу клубов-представителей страны. Итог недели – 1,4 балла.

Российские клубы одержали по одной победе в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. «Зенит» обыграл «Лион» (2:0), «Краснодар» победил «Базель» (1:0), ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1). «Локомотив» проиграл «Байеру» (0:2) и дополнительных очков для России не заработал.

Российские клубы получили пять очков в зачет таблицы коэффициентов, которые делятся на шесть по числу клубов, изначально представлявших страну в еврокубковом сезоне. Итог недели – 0,833 балла.