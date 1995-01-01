Португалия увеличила преимущество над Россией в таблице коэффициентов

Мы реально в какой-то жопе...
Где сильный ЦСКА с Вагнером и Думбиёй? Где Зенит с Данни и Халком? Где Спартак с Цымбаларем, Титовым и Тихоновым? Где тот Локо, который мог?
Нет даже уверенного в себе, хоть и автобусного, Рубина!
Раньше, каждый сезон было 2-3 клуба, в которых был уверен, что они выступят достойно, сейчас - нуль!
Отрыв Португалии от России превысил 2 балла в таблице коэффициентов УЕФА.
На этой неделе португальские клубы одержали две победы и трижды их матчи завершались ничьей. «Спортинг» крупно обыграл ПСВ (4:0), «Порту» победил «Янг Бойз» (2:1), «Брага» – с «Вулверхэмптоном» (3:3), «Бенфика» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (2:2), а «Витория» – со «Стандардом» (1:1).
Суммарно португальские клубы получили семь очков, которые делятся на пять по числу клубов-представителей страны. Итог недели – 1,4 балла.
Российские клубы одержали по одной победе в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. «Зенит» обыграл «Лион» (2:0), «Краснодар» победил «Базель» (1:0), ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1). «Локомотив» проиграл «Байеру» (0:2) и дополнительных очков для России не заработал.
Российские клубы получили пять очков в зачет таблицы коэффициентов, которые делятся на шесть по числу клубов, изначально представлявших страну в еврокубковом сезоне. Итог недели – 0,833 балла.
- Актуальная сумма последних пяти сезонов у Португалии – 47,249, у России – 45,216.
- Доминация португальцев выше двух баллов.
- Шестая строка дает право делегировать три команды в Лигу чемпионов с учетом квалификационных раундов.
- Россия на седьмом месте, которое позволяет выставить только два клуба.