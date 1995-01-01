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    Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Партизан», «Эспаньол» забил шесть мячей «Лудогорцу» и другие результаты

    Состоялись матчи второго временного слота в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Александрия» сумела свести к ничьей матч с «Сент-Этьеном» – 2:2. Встреча соперников ЦСКА по группе H «Эспаньола» и «Лудогорца» завершилась разгромной победой испанского клуба со счетом 6:0.

    Александрия (Украина) – Сент-Этьен (Франция) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хазри, 24 (с пенальти); 0:2 – Камара, 72; 1:2 – Безбородько, 84; 2:2 – Задерака, 90.

    Боруссия Менхенгладбах (Германия) – Рома (Италия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фасио, 35 (в свои ворота); 1:1 – Фасио, 64; 2:1 – Тюрам, 90.

    Брага (Португалия) – Бешикташ (Турция) – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Паулиньо, 15; 1:1 – Бойд, 29; 2:1 – Паулиньо, 37; 3:1 – Эдуардо, 81.

    Удаление: нет – Ленс, 44.

    Вольфсберг (Австрия) – Башакшехир (Турция) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вишча, 73; 0:2 – Кривелли, 84; 0:3 – Кривелли, 87.

    Удаление: Рнич, 73 – нет.

    Вольфсбург (Германия) – Гент (Бельгия) – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жоао Виктор, 20; 1:1 – Яремчук, 50; 1:2 – Депуатр, 65; 1:3 – Нгаде-Нгаджуи, 76.

    Вулверхэмптон (Англия) – Слован (Словакия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Хименес, 90.

    Нереализованный пенальти: Невеш, 51 – нет.

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Партизан (Сербия) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гринвуд, 22; 2:0 – Марсьяль, 33; 3:0 – Рэшфорд, 49.

    Рейнджерс (Шотландия) – Порту (Португалия) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Морелос, 69; 2:0 – Дэвис, 73.

    Фейеноорд (Голландия) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бергейс, 18 (с пенальти); 1:1 – Шпильман, 71.

    Эспаньол (Испания) – Лудогорец (Болгария) – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мелендо, 4; 2:0 – Мармоль, 19; 3:0 – Варгас, 36 (с пенальти); 4:0 – Кампусано, 52; 5:0 – Педроса, 73; 6:0 – Феррейра, 76.

    Удаления: нет – Форстер, 12; Горальски, 35.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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