РПЛ. «Ахмат» обыграл «Уфу», «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком»

В воскресенье, 2 сентября, шестой тур РПЛ продолжается четырьмя матчами.

«Енисей» дома поделил очки с тульским «Арсеналом», «Оренбург» в Москве уступил «Динамо».

«Зенит» встретился со «Спартаком», а «Уфа» на выезде проиграла «Ахмату».

РПЛ. 6-й тур

Енисей (Красноярск) – Арсенал (Тула) – 0:0

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ионов (с пенальти), 37; 1:1 – Сорокин, 50.

Крылья Советов (Самара) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Корниленко, 83.

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Чалов, 13; 2:0 – Чалов, 31; 3:0 – Чалов, 85; 4:0 – Бистрович, 89.

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Локомотив (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фернандеш, 33 (с пенальти); 1:1 – Вандерсон, 39; 2:1 – Сулейманов, 90+4.

Динамо (Москва) – Оренбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Марков, 63; 2:0 – Луценко, 90+4.

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:0

Ахмат (Грозный) – Уфа

Голы: 1:0 – Митришев, 58; 2:0 – Митришев, 59; 2:1 – Карп, 82.

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