РПЛ. «Ахмат» обыграл «Уфу», «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком»

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ----
http://blogdk.2sms.ru
В воскресенье, 2 сентября, шестой тур РПЛ продолжается четырьмя матчами.
«Енисей» дома поделил очки с тульским «Арсеналом», «Оренбург» в Москве уступил «Динамо».
«Зенит» встретился со «Спартаком», а «Уфа» на выезде проиграла «Ахмату».
РПЛ. 6-й тур
Енисей (Красноярск) – Арсенал (Тула) – 0:0
Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Ионов (с пенальти), 37; 1:1 – Сорокин, 50.
Крылья Советов (Самара) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Корниленко, 83.
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Чалов, 13; 2:0 – Чалов, 31; 3:0 – Чалов, 85; 4:0 – Бистрович, 89.
Краснодар – Локомотив (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Фернандеш, 33 (с пенальти); 1:1 – Вандерсон, 39; 2:1 – Сулейманов, 90+4.
Динамо (Москва) – Оренбург – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Марков, 63; 2:0 – Луценко, 90+4.
Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:0
Голы: 1:0 – Митришев, 58; 2:0 – Митришев, 59; 2:1 – Карп, 82.