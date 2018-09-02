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    РПЛ. «Ахмат» обыграл «Уфу», «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком»

    В воскресенье, 2 сентября, шестой тур РПЛ продолжается четырьмя матчами.

    «Енисей» дома поделил очки с тульским «Арсеналом», «Оренбург» в Москве уступил «Динамо».

    «Зенит» встретился со «Спартаком», а «Уфа» на выезде проиграла «Ахмату».

    РПЛ. 6-й тур

    Енисей (Красноярск) – Арсенал (Тула) – 0:0

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ионов (с пенальти), 37; 1:1 – Сорокин, 50.

    Крылья Советов (Самара) – Анжи (Махачкала) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Корниленко, 83.

    ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Чалов, 13; 2:0 – Чалов, 31; 3:0 – Чалов, 85; 4:0 – Бистрович, 89.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Локомотив (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Фернандеш, 33 (с пенальти); 1:1 – Вандерсон, 39; 2:1 – Сулейманов, 90+4.

    Динамо (Москва) – Оренбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Марков, 63; 2:0 – Луценко, 90+4.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 0:0

    Ахмат (Грозный) – Уфа

    Голы: 1:0 – Митришев, 58; 2:0 – Митришев, 59; 2:1 – Карп, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2018 23:24
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    Комментарии28
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      Рейтинг: -33

      uvarokarim 2 сентября 2018, 18:03

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ----
      http://blogdk.2sms.ru

      0
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 2 сентября 2018, 13:18

      Если с Зенитом в Питере сыграем в ничью, хороший результат будет

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2018, 10:39

      надеюсь на супер игру обеих команд. главное без травм и конфликт со всех сторон. пусть все решиться на поле! Вперед Спартак!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 2 сентября 2018, 08:41

      Самара - молодцы

      1
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 1 сентября 2018, 18:52

      Армейцы просто красавчики!!! Набираем набираем обороты!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 1 сентября 2018, 16:05

      Как это Корниленко на 53 мин.забил???Если он на 70-й на замену вышел...

      2
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > makson_klim 2 сентября 2018, 07:40

      Точно!!! На 83-й забил)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Denis SPb 2 сентября 2018, 11:32

      Гы.

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 1 сентября 2018, 15:57

      С победой Самара!!!!!!С победой Андрей!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 1 сентября 2018, 09:49

      Вперёд Быки!!!

      3
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      Рейтинг: +429

      Qranat 1 сентября 2018, 01:08

      Карпуха, опережая события и гнев болел ростовских, всегда берет инициативу на себя и хвалит команду, даже тогда когда план на игру провалился, а сама игра была отвратной. Он даже сказал, что "Рубин" пытается играть в такой же футбол, который ставит "Ростову" убийца Мальорки и Армавира. Цирк... ".. Видимо, парниша уже манию величия подхватил - а не Карпин ли играет по лекалам бывшего ростовского коуча ? Действительно, кроме обороны у "Ростова" ныне НИЧЕГО. А почему не написать по-другому - Бердыев ЛЕГКО (как сказали "эксперты в студии МАТЧа) привел матч к минимально нужному результату, не имея даже игроков на полноценную заявку ? И почему не описали, какая атмосфера ненависти и требований унизить "Рубин" и Бердыева, витала перед матчем и в ходе его ? Затея сия благополучно провалилась и ныне на Дону полный траур, поскольку такая ничья равносильна поражению и все видели, как Карпуха, швырнул бутылку под ноги Бердыеву, уходя с поля после матча. Вот вам и объективная картина происходившего сегодня в Ростове... хоть и свистун Еськов, отсудил ровно так же, как и в пролом году, поставив не обязательный пеналь и не замечая грубости хозяев, сажая гостей на свисток. ВСЕ

      -2
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis > Qranat 1 сентября 2018, 05:51

      ты явно даун если увидел на стадионе ненависть к рубину и бердыеву-не было ничего подобного а все твои измышления высосаны из пальца или ещё откуда-я не знаю

      1
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > dik_fransis 1 сентября 2018, 06:42

      Просто этот дебилоид из Владивостока ни какую игру не смотрел , а давно уже дрых !

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 31 августа 2018, 22:38

      Хорошая игра была. Но Рубин играл лучше.

      3
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