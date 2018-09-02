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Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Краснодар - Локомотив

01.09.2018, Суббота, 19:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 6 тур Краснодар - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
30 апреля, понедельник 19:00 Краснодар 2:0 Локомотив
14 тур
23 октября, понедельник 19:30 Локомотив 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
13 марта, понедельник 19:30 Локомотив 1:2 Краснодар
5 тур
28 августа, воскресенье 19:15 Краснодар 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
20 марта, воскресенье 19:30 Краснодар 1:2 Локомотив
7 тур
30 августа, воскресенье 13:30 Локомотив 2:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:0 Локомотив
1 тур
3 августа, воскресенье 21:30 Локомотив 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
26 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:3 Локомотив
4 тур
5 августа, понедельник 21:15 Локомотив 3:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
24 ноября, суббота 16:30 Локомотив 3:2 Краснодар
3 тур
4 августа, суббота 20:00 Краснодар 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
21 августа, воскресенье 20:45 Локомотив 1:0 Краснодар
6 тур
23 апреля, суббота 18:30 Краснодар 1:4 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +624

    juvseriy 1 сентября 2018, 21:53

    Опасения у меня насчет нынешней лиги чемпионов)

    0
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    Рейтинг: +18441

    ilichkadr 1 сентября 2018, 20:54

    Быки пустили паровоз под откос..........

    6
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    Рейтинг: +55322

    MaxRnD 1 сентября 2018, 20:53

    Кррррассснодааааарррррр Yesssss !!!! 90+3

    4
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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 1 сентября 2018, 19:43

    Вот так дела, только я расстроился и на те сравняли быки!!!надо показать гостям кто тут хозяин

    -1
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    Рейтинг: +107

    vovakry 1 сентября 2018, 17:43

    ставлю на "Краснодар"

    2
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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 1 сентября 2018, 17:25

    Боевая ничья

    1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 31 августа 2018, 15:09

    0:1 или 0:2

    -1
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