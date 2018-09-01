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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Локомотив
Краснодар - Локомотив: обзор матча 01 сентября 2018
Краснодар
01.09.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
39'
Вандерсон
90+3'
М. Сулейманов
33'
М. Фернандеш (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Локомотив
ГОЛ! 2:1!
М. Сулейманов
Пас отдал
К. Куэва
90'
+3
Желтая карточка
К. Рамирес
87'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
П. Мамаев
82'
79'
Замена
Эдер
️️️️
Д. Фарфан
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Ю. Газинский
77'
Замена
К. Куэва
️️️️
Вандерсон
77'
76'
Замена
Д. Баринов
️️️️
А. Миранчук
Желтая карточка
У. Спайич
67'
Желтая карточка
Вандерсон
59'
57'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Ф. Смолов
56'
Травма
Ф. Смолов
Желтая карточка
П. Мамаев
54'
ГОЛ! 1:1!
Вандерсон
Пас отдал
Ю. Газинский
39'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
94
Вандерсон
ЛП
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Джефферсон Фарфан
ЛП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Краснодар
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Крицюк
2
Рамирес
25
Спайич
14
Мартынович
89
Стоцкий
77
Каборе
94
Вандерсон
10
Мамаев
18
Газинский
7
Классон
18
Игнатьев
4-2-2-1-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Кверквелия
14
Чорлука
31
Рыбус
20
Крыховяк
27
Денисов
99
Фернандеш
8
Фарфан
59
Миранчук
90
Смолов
10
Мамаев
49
Шишкин
49
Шишкин
10
Мамаев
94
Вандерсон
99
Куэва
99
Куэва
94
Вандерсон
18
Газинский
93
Сулейманов
93
Сулейманов
18
Газинский
59
Миранчук
6
Баринов
6
Баринов
59
Миранчук
90
Смолов
21
Миранчук
21
Миранчук
90
Смолов
8
Фарфан
24
Эдер
24
Эдер
8
Фарфан
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Краснодар - Локомотив
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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