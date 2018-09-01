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Судьи
Главный судья:
Роман Галимов (Улан-Удэ)
Материалы

Крылья Советов - Анжи

01.09.2018, Суббота, 14:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч ТВ, Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 6 тур Крылья Советов - Анжи Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
15 апреля, суббота 17:00 Анжи 1:3 Крылья Советов
9 тур
1 октября, суббота 14:30 Крылья Советов 2:1 Анжи
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Крылья Советов 0:0 Анжи
1 тур
19 июля, воскресенье 21:00 Анжи 0:1 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2014/2015)
24 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Крылья Советов 1:0 Анжи
8 тур
24 августа, воскресенье 20:00 Анжи 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 18:30 Анжи 0:1 Крылья Советов
3 тур
28 июля, воскресенье 18:30 Крылья Советов 1:1 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 15:45 Анжи 1:1 Крылья Советов
7 тур
2 сентября, воскресенье 18:15 Крылья Советов 1:2 Анжи
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 16:00 Анжи 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
30 тур
5 ноября, суббота 16:15 Анжи 3:1 Крылья Советов
15 тур
22 июня, среда 19:30 Крылья Советов 0:3 Анжи
Россия. Премьер-Лига 2010
22 тур
27 сентября, понедельник 19:00 Крылья Советов 3:0 Анжи
8 тур
30 апреля, пятница 17:00 Анжи 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
19 тур
11 августа, воскресенье 00:00 Анжи 0:2 Крылья Советов
12 тур
13 мая, понедельник 00:00 Крылья Советов 4:0 Анжи
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Анжи 4:1 Крылья Советов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Анжи
Чемпионат России 2000
21 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Анжи
7 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Анжи 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +107

    vovakry 1 сентября 2018, 17:33

    Предсказуемо!

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    Рейтинг: +157

    горя 1 сентября 2018, 15:00

    Самара вперед

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    Рейтинг: +742

    Makaweli 1 сентября 2018, 12:01

    Анжи вперед, у Крылышек хороший состав!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 31 августа 2018, 15:07

    2:1

    2
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