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Крылья Советов - Анжи
Крылья Советов - Анжи: обзор матча 01 сентября 2018
Крылья Советов
01.09.2018, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
83'
С. Корниленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Анжи
Замена
Г. Зотов
️️️️
А. Чочиев
90'
+3
90'
Замена
Д. Глебов
️️️️
Р. Гиголаев
87'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
А. Понсе
Замена
П. Яковлев
️️️️
Д. Ткачук
86'
ГОЛ! 1:0!
С. Корниленко
Пас отдал
В. Денисов
83'
Замена
С. Корниленко
️️️️
П. Антон
70'
59'
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Мохаммад
Желтая карточка
Н. Чичерин
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Пол Антон
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
99
Максим Канунников
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Анжи
99
Юрий Дюпин
ВР
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Анжи
1
Владимир Сугробов
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
91
Павел Долгов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Рыжиков
29
Денисов
19
Самарджич
90
Бурлак
4
Чичерин
44
Башкиров
5
Антон
31
Ткачук
11
Чочиев
7
Соболев
99
Канунников
4-1-4-1
99
Дюпин
4
Савичев
4
Чансельор
99
Новосельцев
21
Белоруков
4
Чайковский
96
Мохаммад
5
Ондуа
55
Кулик
13
Гиголаев
9
Понсе
11
Чочиев
31
Зотов
31
Зотов
11
Чочиев
31
Ткачук
91
Яковлев
91
Яковлев
31
Ткачук
5
Антон
12
Корниленко
12
Корниленко
5
Антон
13
Гиголаев
15
Глебов
15
Глебов
13
Гиголаев
96
Мохаммад
88
Маркелов
88
Маркелов
96
Мохаммад
9
Понсе
33
Ахъядов
33
Ахъядов
9
Понсе
Остались в запасе
Крылья Советов
Анжи
44
Михаил Тихонов
ПВ
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
1
Владимир Сугробов
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
37
Павел Калошин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Крылья Советов - Анжи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Премьер
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