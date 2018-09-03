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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
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Динамо - Оренбург

02.09.2018, Воскресенье, 16:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 6 тур Динамо - Оренбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +897

    loko-the_best 3 сентября 2018, 19:03

    Как обычно бывает на бомбардире, игрок не вышел на поле, но гол+пас.

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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 2 сентября 2018, 18:25

    Динамовцы красавцы!!! Так держать!!!!!!!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 2 сентября 2018, 18:17

    Как команды приходят из ФНЛ, так получают одни горчичники, за
    игру в кость. Отсюда и травмы у других команд РПЛ.

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    Рейтинг: +684

    Докторо123 2 сентября 2018, 17:20

    ХВАТИТ горчишников !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пора голы забивать !

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    Рейтинг: +466

    dik_fransis > Докторо123 2 сентября 2018, 18:00

    они тебя услышали

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