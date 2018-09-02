Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Материалы

Ростов - Рубин

31.08.2018, Пятница, 19:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 6 тур Ростов - Рубин Молодежные команды: 1 - 2
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
21 апреля, суббота 16:30 Рубин 1:1 Ростов
13 тур
15 октября, воскресенье 16:30 Ростов 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
14 мая, воскресенье 19:00 Ростов 4:2 Рубин
14 тур
18 ноября, пятница 19:30 Рубин 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
4 декабря, пятница 19:00 Ростов 1:0 Рубин
4 тур
10 августа, понедельник 18:00 Рубин 0:3 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
21 марта, суббота 14:15 Рубин 2:0 Ростов
7 тур
13 сентября, суббота 21:00 Ростов 1:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
30 марта, воскресенье 18:00 Рубин 1:2 Ростов
15 тур
3 ноября, воскресенье 15:45 Ростов 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Рубин 1:1 Ростов
10 тур
30 сентября, воскресенье 18:30 Ростов 0:4 Рубин
Россия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
11 апреля, среда 18:00 Рубин 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
28 октября, пятница 17:00 Рубин 1:1 Ростов
14 тур
18 июня, суббота 21:00 Ростов 1:3 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
24 тур
16 октября, суббота 18:30 Рубин 2:1 Ростов
10 тур
10 мая, понедельник 18:30 Ростов 0:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Ростов 1:2 Рубин
12 тур
13 июня, суббота 15:00 Рубин 0:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
21 тур
19 августа, воскресенье 20:30 Ростов 1:1 Рубин
7 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Рубин 0:0 Ростов
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 7 марта, среда 13:30 Рубин 0:1 Ростов
1/8 финала
ответный матч		 4 марта, воскресенье 15:00 Ростов 3:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
20 августа, воскресенье 00:00 Ростов 2:1 Рубин
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Рубин 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
27 августа, суббота 18:00 Ростов 0:1 Рубин
6 тур
23 апреля, суббота 16:00 Рубин 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Ростов 1:0 Рубин
3 тур
27 марта, суббота 00:00 Рубин 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
26 июля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Рубин
13 тур
19 июня, четверг 00:00 Рубин 5:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
...
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 31 августа 2018, 20:37

    1:1

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +55322

    MaxRnD 31 августа 2018, 20:34

    Чо Камболов спорит-то ? Поднятой кистью прервал передачу в своей штрафной. Какие тут могут быть вопросы к судье ?

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +157

    горя 31 августа 2018, 19:31

    Ростов за тебя !!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 31 августа 2018, 15:06

    2:1

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +155

    Васьок86 31 августа 2018, 08:51

    иксуем, сегодня мы с тобой иксуем...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +191

    Rostov 61 26 августа 2018, 10:33

    Ударит гром и будет БОЙ !!!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru > Rostov 61 31 августа 2018, 12:32

    ...ничья будет.А гром бывает после молнии.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 