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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Материалы

ЦСКА - Урал

01.09.2018, Суббота, 16:30 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 6 тур ЦСКА - Урал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
3 марта, суббота 14:00 ЦСКА 1:0 Урал
7 тур
19 августа, суббота 15:00 Урал 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
3 декабря, суббота 14:00 ЦСКА 4:0 Урал
3 тур
13 августа, суббота 15:30 Урал 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
28 апреля, четверг 17:00 Урал 0:3 ЦСКА
12 тур
17 октября, суббота 14:00 ЦСКА 3:2 Урал
Россия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
28 октября, среда 19:30 ЦСКА 2:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
4 мая, понедельник 18:00 ЦСКА 3:1 Урал
9 тур
27 сентября, суббота 13:30 Урал 3:4 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 14:30 ЦСКА 1:0 Урал
1 тур
17 июля, среда 17:30 Урал 2:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
15 июля, среда 17:00 Урал 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
19 тур
3 августа, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Урал
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Урал 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1995
16 тур
15 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Урал
9 тур
27 мая, суббота 00:00 Урал 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1994
28 тур
23 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:1 Урал
3 тур
26 марта, суббота 00:00 Урал 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1993
29 тур
25 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Урал
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Урал 1:0 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 13 тур
8 июля, среда 00:00 ЦСКА 2:1 Урал
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Урал 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +80

    ShO_oM 2 сентября 2018, 03:34

    Все бы так заиграли)))

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 1 сентября 2018, 18:36

    Хорошо, состав наигрывается, счет говорит сам за себя, нужно
    продолжать и дальше так выигрывать. Магнуссону и Бистровичу здоровья.

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    Рейтинг: +366

    Вахахахаха 1 сентября 2018, 18:35

    У Бистровича кресты?

    -1
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 1 сентября 2018, 18:24

    Молодцы ЦСКА!

    1
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    Рейтинг: +1990

    все_будет_AUDI 1 сентября 2018, 18:22

    Полное доминирование. С победой!

    1
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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 1 сентября 2018, 18:02

    Вдруг вдали у реки
    Засверкали штыки:
    Это белогвардейские (цсковские) цепи...

    1
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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 1 сентября 2018, 17:36

    Krd123, боже, царя храни пел сегодня?

    0
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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 1 сентября 2018, 17:27

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    кони, а почему вы как красная армия проходите?? год основания 1911.... да вы шкуры царские, угнетатели трудового народа, белогвардейские кобылы...

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    Рейтинг: +742

    Makaweli > rammax fcsm 1 сентября 2018, 23:51

    Угомонись, а почему спартак проходит как свиньи?

    1
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    Рейтинг: +2214

    spam2009 1 сентября 2018, 17:14

    да договорняк обычный, Урал этим славится

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    Рейтинг: +487

    Иванов Иван Иванович > spam2009 1 сентября 2018, 18:29

    Один идиот как то выдал желаемое за действительное , теперь другие это будут повторять до конца века )))

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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 1 сентября 2018, 17:09

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    если в обороне играет ублюдок-брызгалов, можно смело ставить на крупное поражение.... если это дерьмо в составе - это пердив без вариантов... надо было думать головой, кого подписываете, идиоты....

    -4
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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm > rammax fcsm 1 сентября 2018, 18:25

    а я прав оказался....

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