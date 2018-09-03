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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Материалы

Зенит - Спартак

02.09.2018, Воскресенье, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ, Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 6 тур Зенит - Спартак
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
18 тур
27 ноября, понедельник 19:30 Спартак 3:1 Зенит
4 тур
6 августа, воскресенье 20:00 Зенит 5:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
16 апреля, воскресенье 20:00 Спартак 2:1 Зенит
9 тур
2 октября, воскресенье 16:30 Зенит 4:2 Спартак
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
16 апреля, суббота 19:30 Зенит 5:2 Спартак
10 тур
26 сентября, суббота 19:00 Спартак 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 13:30 Спартак 1:1 Зенит
9 тур
27 сентября, суббота 18:30 Зенит 0:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
10 ноября, воскресенье 13:30 Спартак 4:2 Зенит
11 тур
28 сентября, суббота 18:00 Зенит 4:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
30 ноября, пятница 20:30 Спартак 2:4 Зенит
4 тур
11 августа, суббота 13:30 Зенит 5:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
43 тур
6 мая, воскресенье 16:00 Зенит 2:3 Спартак
37 тур
31 марта, суббота 18:00 Спартак 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
2 октября, воскресенье 16:15 Спартак 2:2 Зенит
11 тур
29 мая, воскресенье 16:00 Зенит 3:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
27 октября, среда 20:30 Спартак 1:0 Зенит
2 тур
21 марта, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
30 тур
29 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 2:1 Спартак
1 тур
15 марта, воскресенье 14:00 Спартак 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
30 тур
22 ноября, суббота 14:00 Спартак 1:3 Зенит
1 тур
16 марта, воскресенье 16:00 Зенит 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
17 тур
21 июля, суббота 14:00 Спартак 3:1 Зенит
3 тур
31 марта, суббота 14:00 Зенит 1:3 Спартак
Россия. Кубок (2006/2007)
1/4 финала
ответный матч		 18 апреля, среда 19:00 Спартак 1:1 Зенит
1/4 финала
ответный матч		 4 апреля, среда 19:30 Зенит 1:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
14 октября, суббота 00:00 Спартак 1:0 Зенит
7 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:4 Спартак
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
16 октября, воскресенье 14:00 Спартак 1:1 Зенит
11 тур
11 июня, суббота 14:00 Зенит 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
21 августа, суббота 00:00 Зенит 2:0 Спартак
9 тур
1 мая, суббота 00:00 Спартак 0:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
19 сентября, пятница 00:00 Зенит 2:1 Спартак
6 тур
23 апреля, среда 00:00 Спартак 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
17 тур
30 июля, вторник 00:00 Зенит 0:1 Спартак
14 тур
10 июля, среда 00:00 Спартак 4:3 Зенит
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Спартак 3:1 Зенит
15 тур
30 июня, суббота 00:00 Зенит 2:1 Спартак
Чемпионат России 2000
28 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Спартак 1:2 Зенит
Чемпионат России 1999
18 тур
28 июля, среда 00:00 Спартак 4:1 Зенит
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
Чемпионат России 1998
16 тур
15 июля, среда 00:00 Спартак 0:0 Зенит
1 тур
28 марта, суббота 00:00 Зенит 2:1 Спартак
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Спартак 2:0 Зенит
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Зенит 0:0 Спартак
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
17 тур
16 июля, вторник 00:00 Спартак 0:2 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 17 тур
29 июля, среда 00:00 Спартак 4:0 Зенит
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Зенит 2:0 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +951

    matvei_72 2 сентября 2018, 20:59

    Эрнани говнище, уберите его , лучше Оздоева выпустите...

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    Рейтинг: +18441

    ilichkadr 2 сентября 2018, 20:59

    Ничья закономерный результат.

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 2 сентября 2018, 20:59

    Что за клоун со свистком?
    Весь матч чудил, да ещё и матч закончил раньше добавленного времени. Первый раз такое вижу.

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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов 2 сентября 2018, 20:49

    как бабы свиноматки валяться теперь будут

    1
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Василий Зенитов 2 сентября 2018, 21:01

    Бабы там из аргентины

    0
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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов > ufos73 2 сентября 2018, 21:09

    токо валялись в красно-белых обмотьях

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    Рейтинг: +380

    Гуус 2 сентября 2018, 20:45

    Ждем ничью!!!Ждем потери очков обоих команд!!

    1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > Гуус 2 сентября 2018, 20:46

    Зениту нужна только победа!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 2 сентября 2018, 20:34

    давай бомжи ! давай дзюба !

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    Рейтинг: +1695

    МЯСО87 2 сентября 2018, 20:32

    какой самедов.... выпусти Ханни!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 2 сентября 2018, 20:28

    зенитушка, поднажми!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов 2 сентября 2018, 19:59

    2 защитника травмирована у свиней!!! если не выйграем будет обидно

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    Рейтинг: +21134

    derrik2000 > Василий Зенитов 2 сентября 2018, 20:06

    СВИНЬИ - это БОМЖИ, которые костоломно при попустительстве судьи играют, а Спартак - МЯСО!

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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов > derrik2000 2 сентября 2018, 20:08

    а то что с ноги в голову бьют в штрафной и нарушения судья не видит , это тоже попустительство судьи? а свиньи это вы, таков ваш символ

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    Рейтинг: +34

    propter 2 сентября 2018, 19:52

    Ну чё, *******, с защитой Спартака разобрались?! Двоих в раздевалку отправили. долбите, пацаны, по Полену!

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