Зенит - Спартак

Эрнани говнище, уберите его , лучше Оздоева выпустите...
|18 тур
|27 ноября, понедельник
|19:30
|Спартак
|3:1
|Зенит
|4 тур
|6 августа, воскресенье
|20:00
|Зенит
|5:1
|Спартак
|18 тур
|27 ноября, понедельник
|19:30
|Спартак
|3:1
|Зенит
|4 тур
|6 августа, воскресенье
|20:00
|Зенит
|5:1
|Спартак
|23 тур
|16 апреля, воскресенье
|20:00
|Спартак
|2:1
|Зенит
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|4:2
|Спартак
|24 тур
|16 апреля, суббота
|19:30
|Зенит
|5:2
|Спартак
|10 тур
|26 сентября, суббота
|19:00
|Спартак
|2:2
|Зенит
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|4:2
|Зенит
|11 тур
|28 сентября, суббота
|18:00
|Зенит
|4:2
|Спартак
|26 тур
|2 октября, воскресенье
|16:15
|Спартак
|2:2
|Зенит
|11 тур
|29 мая, воскресенье
|16:00
|Зенит
|3:0
|Спартак
|16 тур
|27 октября, среда
|20:30
|Спартак
|1:0
|Зенит
|2 тур
|21 марта, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:1
|Спартак
|30 тур
|29 ноября, воскресенье
|14:00
|Зенит
|2:1
|Спартак
|1 тур
|15 марта, воскресенье
|14:00
|Спартак
|1:1
|Зенит
|30 тур
|22 ноября, суббота
|14:00
|Спартак
|1:3
|Зенит
|1 тур
|16 марта, воскресенье
|16:00
|Зенит
|0:0
|Спартак
|1/4 финала
ответный матч
|18 апреля, среда
|19:00
|Спартак
|1:1
|Зенит
|1/4 финала
ответный матч
|4 апреля, среда
|19:30
|Зенит
|1:2
|Спартак
|22 тур
|14 октября, суббота
|00:00
|Спартак
|1:0
|Зенит
|7 тур
|30 апреля, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:4
|Спартак
|26 тур
|16 октября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|1:1
|Зенит
|11 тур
|11 июня, суббота
|14:00
|Зенит
|1:1
|Спартак
|28 тур
|29 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Спартак
|14 тур
|23 июня, пятница
|00:00
|Спартак
|1:2
|Зенит
|34 тур
|3 ноября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Спартак
|17 тур
|16 июля, вторник
|00:00
|Спартак
|0:2
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|20
|4
|6
|57:29
|+28
|64
|2.
|Локомотив
|30
|16
|8
|6
|45:28
|+17
|56
|3.
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|55:23
|+32
|56
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|9
|7
|46:23
|+23
|51
|5.
|Спартак М
|30
|14
|7
|9
|36:31
|+5
|49
|6.
|Арсенал Т
|30
|12
|10
|8
|40:33
|+7
|46
|7.
|Оренбург
|30
|12
|7
|11
|39:34
|+5
|43
|8.
|Ахмат
|30
|11
|9
|10
|28:30
|-2
|42
|9.
|Ростов
|30
|10
|11
|9
|25:23
|+2
|41
|10.
|Урал
|30
|10
|8
|12
|33:45
|-12
|38
|11.
|Рубин
|30
|7
|15
|8
|24:30
|-6
|36
|12.
|Динамо М
|30
|6
|15
|9
|28:28
|0
|33
|13.
|Крылья Советов
|30
|8
|4
|18
|25:46
|-21
|28
|14.
|Уфа
|30
|5
|11
|14
|24:34
|-10
|26
|15.
|Анжи
|30
|5
|6
|19
|13:50
|-37
|21
|16.
|Енисей
|30
|4
|8
|18
|24:55
|-31
|20
Что за клоун со свистком?
Весь матч чудил, да ещё и матч закончил раньше добавленного времени. Первый раз такое вижу.
как бабы свиноматки валяться теперь будут
Бабы там из аргентины
Ждем ничью!!!Ждем потери очков обоих команд!!
Зениту нужна только победа!
давай бомжи ! давай дзюба !
какой самедов.... выпусти Ханни!
зенитушка, поднажми!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 защитника травмирована у свиней!!! если не выйграем будет обидно
СВИНЬИ - это БОМЖИ, которые костоломно при попустительстве судьи играют, а Спартак - МЯСО!
а то что с ноги в голову бьют в штрафной и нарушения судья не видит , это тоже попустительство судьи? а свиньи это вы, таков ваш символ