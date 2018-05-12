Лига 1. «Ницца» разгромила «Кан» благодаря дублю Балотелли, «ПСЖ» проиграл «Ренну»

В матче 37-го тура чемпионата Франции «Ницца» разгромила «Кан» со счетом 4:1. Дубль на счету форварда Марио Балотелли.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Франции. Лига 1. 37-й тур

Ницца – Кан – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Балотелли, 2; 2:0 – Балотелли (с пенальти), 10; 3:0 – Сен-Максимен, 36; 4:0 – Сери, 72; 4:1 – Куаку, 76.

Удаление: нет – Диоманде, 55.

Анжер – Нант – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Лима, 50; 0:2 – Кулибали, 61.

Страсбур – Лион – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Бахокен, 22; 1:1 – Фекир (с пенальти), 50; 1:2 – Ауар, 73; 2:2 – Да Коста, 89; 3:2 – Лиенард ,90+4.

Монако – Сент-Этьен – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Фабиньо (с пенальти), 90.

Бордо – Тулуза – 4:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Силла, 29; 1:1 – Брэйтуэйт, 38; 2:1 – Брэйтуэйт, 49; 3:1 – Лерагер, 73; 4:1 – Малком, 78; 4:2 – Диоп, 90+1.

Амьен – Метц – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Манзала (с пенальти), 21; 2:0 – Селимович (в свои ворота), 86.

ПСЖ – Ренн – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Буриго (с пенальти), 52; 0:2 – Юну, 71.

Лилль – Дижон – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Квон Чан-Хон, 11; 1:1 – Мотиба, 18; 2:1 – Мотиба, 45+1.

Монпелье – Труа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Азамум, 31; 1:1 – Козза, 58.

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Турнирная таблица Лиги 1