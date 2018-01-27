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Лига 1. «Нант» Раньери обыграл «Генгам», соперник «Локомотива» уступил «Метцу» и другие результаты

27 января 2018, 23:53
2

Завершились очередные матчи 21 тура французской Лиги 1. Ведомый итальянским тренером Клаудио Раньери «Нант» со счетом 3:0 обыграл «Генгам». Формально победный гол забил датский легионер.

Соперник московского «Локомотива» по 1/16 финала Лиги Европы «Ницца» в гостях уступила «Метцу». Команда Люсьена Фавра весь второй тайм встречи проводила в меньшинстве.

Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур

Анжер – Амьен – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Капелль, 6.

Генгам – Нант – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Томассон, 61; 0:2 – Сала, 86 (с пенальти); 0:3 – Нгом, 90+4.

Метц – Ницца – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ру, 50; 1:1 – Балотелли, 58; 2:1 – Ру, 62.

Удаления: нет – Леес-Мелу, 38.

Сент-Этьен – Кан – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Роделен, 11; 1:1 – Нтеп, 35; 2:1 – Бамба, 78.

Тулуза – Труа – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Саного, 11.

Удаления: нет – Жиродо, 3.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Анжер Амьен Генгам Нант Метц Ницца Сент-Этьен Кан Тулуза Труа Локомотив
Комментарии (2)
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bumer_moscow
1517117128
уф
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Сильвербой
1517122054
С Ницей можно играть, но для этого Локо нужно самим над защитой поработать! Игра в защите со шведами просто ужас какой-то!
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