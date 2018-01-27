Лига 1. «Нант» Раньери обыграл «Генгам», соперник «Локомотива» уступил «Метцу» и другие результаты

Завершились очередные матчи 21 тура французской Лиги 1. Ведомый итальянским тренером Клаудио Раньери «Нант» со счетом 3:0 обыграл «Генгам». Формально победный гол забил датский легионер.
Соперник московского «Локомотива» по 1/16 финала Лиги Европы «Ницца» в гостях уступила «Метцу». Команда Люсьена Фавра весь второй тайм встречи проводила в меньшинстве.
Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур
Голы: 1:0 – Капелль, 6.
Голы: 0:1 – Томассон, 61; 0:2 – Сала, 86 (с пенальти); 0:3 – Нгом, 90+4.
Голы: 1:0 – Ру, 50; 1:1 – Балотелли, 58; 2:1 – Ру, 62.
Удаления: нет – Леес-Мелу, 38.
Голы: 0:1 – Роделен, 11; 1:1 – Нтеп, 35; 2:1 – Бамба, 78.
Голы: 1:0 – Саного, 11.
Удаления: нет – Жиродо, 3.
Источник: Бомбардир.ру