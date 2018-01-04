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    Экс-игрок «Реала» и «Барселоны» возглавит сборную Боснии и Герцеговины

    Экс-главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки начнет работу с командой Боснии и Герцеговины.

    Решение было принято на сегодняшнем заседании Федерации футбола страны. Об этом сообщил официальный сайт органа.

    Во время карьеры футболиста Просинечки выступал за загребское «Динамо», «Црвену Звезду», «Реал», «Барселону», «Севилью», «Стандард», «Портсмут» и «Загреб».

    В статусе тренера был членом штаба сборной Хорватии, а также возглавлял «Црвену Звезду» и турецкий «Кайсериспор».

    Прежде со сборной Боснии и Герцеговины работал Мехмед Баждаревич. Под его руководством команда заняла третье место в отборочной группе ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2018 16:58
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