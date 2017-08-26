Чемпионшип. «Сандерленд» с разгромом проиграл «Барнсли», «Кардифф» одержал пятую победу подряд и другие результаты

Состоялись очередные матчи пятого тура английского Чемпионшипа. «Кардифф» дома победил «Куинз Парк Рейнджерс», эта виктория стала для валлийцев пятой кряду. Неудачник прошлого сезона АПЛ «Сандерленд» крупно уступил «Барнсли».

В еще одном матче «Мидлсбро» не смог распечатать ворота «Престона».

Чемпионшип. 5-й тур

Барнсли – Сандерленд – 3:0 (2:0)

Бертон – Шеффилд Уэнсдей – 1:1 (0:1)

Бирмингем – Рединг – 0:2 (0:0)

Брентфорд – Вулверхэмптон – 0:0

Ипсвич – Фулхэм – 0:2 (0:1)

Кардифф – Куинз Парк Рейнджерс – 2:1 (2:1)

Мидлсбро – Престон Норт Энд – 0:0

Миллуол – Норвич – 4:0 (3:0)

Шеффилд Юнайтед – Дерби Каунти – 3:1 (2:0)

Ноттингем Форест – Лидс – 0:2 (0:1)

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