Серия А. «Ювентус» разгромил «Сампдорию» и другие результаты

В матче десятого тура Серии А «Ювентус» оказался сильнее «Сампдории» со счетом 4:1. За туринцев забивали Марио Манджукич, Джорджо Кьеллини, отметившийся дублем, и Миралем Пьянич, в составе «Сампдории» отличился Патрик Шик.
В других встречах тура «Кьево» и «Болонья» разошлись миром, «Интер» одолел «Торино», «Лацио» разгромил «Кальяри», «Пескара» проиграла «Аталанте», «Наполи» переиграл «Эмполи», «Сассуоло» уступил «Роме».
Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур
Голы: 0:1 – Пулгар, 52; 1:1 – Мбайе, 70 (в свои ворота)
Голы: 1:0 – Икарди, 35; 1:1 – Белотти, 63; 2:1 – Икарди, 88.
Ювентус – Сампдория – 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Манджукич, 4; 2:0 – Кьеллини, 9; 2:1 – Шик, 57; 3:1 – Пьянич, 65; 4:1 – Кьеллини, 87.
Голы: 1:0 – Кейта, 6; 2:0 – Иммобиле, 23 (с пенальти); 3:0 – Иммобиле, 28; 4:0 – Андерсон, 79; 4:1 – Уоллес, 87 (в свои ворота).
Пескара – Аталанта – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Кальдара, 60.
Голы: 1:0 – Мертенс, 53; 2:0 – Кирикеш, 81.
Голы: 1:0 – Каннаваро, 13; 1:1 – Джеко, 57; 1:2 – Джеко, 76 (с пенальти); 1:3 – Наингголан, 78.