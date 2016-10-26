Серия А. «Ювентус» разгромил «Сампдорию» и другие результаты

В матче десятого тура Серии А «Ювентус» оказался сильнее «Сампдории» со счетом 4:1. За туринцев забивали Марио Манджукич, Джорджо Кьеллини, отметившийся дублем, и Миралем Пьянич, в составе «Сампдории» отличился Патрик Шик.

В других встречах тура «Кьево» и «Болонья» разошлись миром, «Интер» одолел «Торино», «Лацио» разгромил «Кальяри», «Пескара» проиграла «Аталанте», «Наполи» переиграл «Эмполи», «Сассуоло» уступил «Роме».

Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур

Кьево – Болонья – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Пулгар, 52; 1:1 – Мбайе, 70 (в свои ворота)

Интер – Торино – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Икарди, 35; 1:1 – Белотти, 63; 2:1 – Икарди, 88.

Ювентус – Сампдория – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Манджукич, 4; 2:0 – Кьеллини, 9; 2:1 – Шик, 57; 3:1 – Пьянич, 65; 4:1 – Кьеллини, 87.

Лацио – Кальяри – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Кейта, 6; 2:0 – Иммобиле, 23 (с пенальти); 3:0 – Иммобиле, 28; 4:0 – Андерсон, 79; 4:1 – Уоллес, 87 (в свои ворота).

Пескара – Аталанта – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кальдара, 60.

Наполи – Эмполи – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мертенс, 53; 2:0 – Кирикеш, 81.

Сассуоло – Рома – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Каннаваро, 13; 1:1 – Джеко, 57; 1:2 – Джеко, 76 (с пенальти); 1:3 – Наингголан, 78.

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