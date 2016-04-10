Лига 1. «Марсель» и «Бордо» обошлись без забитых мячей

В поединке 33-го тура Лиги 1 «Марсель» на своем поле разошелся миром с «Бордо». Игра завершилась безголевой ничьей.
В других матчах «Ницца» забила три безответных мяча «Ренну», а «Лилль» разгромил «Монако».
Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур
Голы: 1:0 – Бен Арфа, 33 (с пенальти); 2:0 – Бен Арфа, 41; 3:0 – Бен Арфа, 56.
Голы: 1:0 – Амалфитано, 37; 2:0 – Эдер, 67; 3:0 – Оббади, 77; 4:0 – Сидибе, 88; 4:1 – Бахлули, 90.
Удаления: Сивелли, 55 – Элдерсон, 65.
Гол: 1:0 – Маупай, 75.
Голы: 0:1 – Жанно, 17; 0:2 – Уорис (с пенальти), 47; 1:2 – Аппиа, 64.
Голы: 1:0 – Оньянге, 11; 1:1 – Одель, 68; 2:1 – Де Превилль, 80.
Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 57; 2:0 – Брайтвайт, 62; 3:0 – Трехо, 70; 4:0 – Бен-Йеддер, 80.
Удаление: Каюзак, 67.
Голы: 0:1 – Корне, 34; 0:2 – Корне, 40.
Голы: 0:1 – Моура, 56 (с пенальти); 0:2 – Моура, 71.