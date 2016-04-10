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Лига 1. «Марсель» и «Бордо» обошлись без забитых мячей

10 апреля 2016, 23:55
5

В поединке 33-го тура Лиги 1 «Марсель» на своем поле разошелся миром с «Бордо». Игра завершилась безголевой ничьей.

В других матчах «Ницца» забила три безответных мяча «Ренну», а «Лилль» разгромил «Монако».

Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

Марсель – Бордо – 0:0

Ницца – Ренн – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бен Арфа, 33 (с пенальти); 2:0 – Бен Арфа, 41; 3:0 – Бен Арфа, 56.

Лилль – Монако – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Амалфитано, 37; 2:0 – Эдер, 67; 3:0 – Оббади, 77; 4:0 – Сидибе, 88; 4:1 – Бахлули, 90.

Удаления: Сивелли, 55 – Элдерсон, 65.

Анжер – Газелек – 0:0 (0:0)

Сент-Этьен – Труа – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Маупай, 75.

Кан – Лорьян – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Жанно, 17; 0:2 – Уорис (с пенальти), 47; 1:2 – Аппиа, 64.

Реймс – Нант – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Оньянге, 11; 1:1 – Одель, 68; 2:1 – Де Превилль, 80.

Тулуза – Бастия – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 57; 2:0 – Брайтвайт, 62; 3:0 – Трехо, 70; 4:0 – Бен-Йеддер, 80.

Удаление: Каюзак, 67.

Монпелье – Лион – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Корне, 34; 0:2 – Корне, 40.

Генгам – ПСЖ – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Моура, 56 (с пенальти); 0:2 – Моура, 71.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Франция Марсель Бордо ПСЖ Монако Ницца Генгам Монпелье Лилль Ренн Сент-Этьен Бастия Тулуза Труа Кан Лорьян
Комментарии (5)
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kolean03
1460149725
а где оставлять комплименты)
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RealArsenal
1460157216
Красавцы! Еще бы тотал пробили, вообще бы цены не было.
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шеффилд таун
1460170974
Козлы , я на Мопов ставил!!!
Ответить
artem 81
1460175555
Лион Крассава
Ответить
sTiiiik
1460654084
,
Ответить
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