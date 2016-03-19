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  • Чемпионшип. «Бернли» и «Вулверхэптон» сыграли вничью и другие результаты

Чемпионшип. «Бернли» и «Вулверхэптон» сыграли вничью и другие результаты

19 марта 2016, 20:08

В матче 38-го тура Чемпионшипа «Бернли» поделил очки с «Вулверхэптоном» – 1:1. На гол Сэма Вокса гости ответили точным ударом Дэнни Батта.

В других встречах тура «Бирмингем» сыграл вничью с «Фулхэмом»,

«Брентфорд» проиграл «Блэкберну»,«Бристоль Сити» уничтожил «Болтон», «Ипсвич» уступил «Ротерхэму», «Лидс» был разгромлен «Хаддерсфилдом»,«Милтон» оказался слабее «Брайтона», «Престон» поделил очки с «КПР»,«Рединг» и «Кардифф» разошлись миром, «Шеффилд Уэнсдэй» разгромил «Чарльтон».

Ранее в этом туре «Мидлсбро» обыграл «Халл» благодаря позднему голу Дэвида Наджента, «Дерби» на своем поле со счетом 1:0 одолел «Ноттингем Форест».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 38-й тур

Бернли – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Вокс, 68.

Бирмингем – Фулхэм – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Инс, 38; 1:1 – Моррисон, 56.

Брентфорд – Блэкберн – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Даффи, 86.

Удаление: Хэнли, 56.

Бристоль Сити – Болтон – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Уилбрехэм, 3; 2:0 – Томлин, 10; 3:0 – Одемвинге, 53; 4:0 – Вагстафф, 79; 5:0 – Коджиа, 86; 6:0 – Брайан, 87.

Ипсвич – Ротерхэм – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бест, 44.

Лидс – Хаддерсфилд – 1:4 (0:0)

Голы: 1:0 – Даллас, 1:1 – Хадсон, 41; 1:2 – Банн, 69; 1:3 – Матмур, 73; 1:4 – Уеллс, 77.

Милтон – Брайтон – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Хемед (с пенальти), 65; 0:2 – Хемед, 62; 1:2 – Кэй, 70.

Удаление: МакФедзен, 71.

Престон – КПР – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Полтер, 5; 1:1 – Дойл, 90.

Рединг – Кардифф– 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – МакКлири, 37; 1:1 – Иммерс, 65.

Шеффилд Уэнсдэй – Чарльтон – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Лис, 64; 2:0 – Форестьери, 70; 3:0 – Ба (в свои ворота), 77.

Мидлсбро – Халл – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Наджент, 90.

Дерби – Ноттингем Форест – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ольссон, 79.

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Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Англия Мидлсбро Халл Сити
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