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Бундеслига. «Бавария» проиграла «Майнцу», «Байер» разгромно уступил «Вердеру»

2 марта 2016, 23:52
4

В матче 24-го тура Бундеслиги лидирующая в первенстве "Бавария" в родных стенах сенсационно уступила "Майнцу" 1:2.

В других встречах "Вердер" в гостях разгромил "Байер", менхенгладбахская "Боруссия" крупно обыграла "Штутгарт", "Герта" была сильнее "Айнтрахта", "Дармштадт" уступил дортмундской "Боруссии", "Хоффенхайм" одолел "Аугсбург", "Шальке-04" в большинстве одержал победу над "Гамбургом".

Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

Бавария – Майнц – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Самперио, 26; 1:1 – Роббен, 64; 1:2 – Кордоба, 86.

Байер – Вердер – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Бартельс, 5; 0:2 – Писарро, 55; 0:3 – Писарро, 65 (с пенальти); 1:3 – Джилободжи, 69 (в свои ворота); 1:4 – Писарро, 83.

Боруссия М – Штутгарт – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Азар, 16; 2:0 – Раффаэл, 60; 3:0 – Херрманн, 68; 4:0 – Гросскройц, 90 (в свои ворота).

Герта – Айнтрахт – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Вайзер, 63; 2:0 – Калу, 78.

Дармштадт – Боруссия Д – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Рамос, 38; 0:2 – Дурм, 53.

Хоффенхайм – Аугсбург – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Фолланд, 25; 1:1 – Верхаг, 39 (с пенальти); 2:1 – Ют, 81.

Шальке-04 – Гамбург – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Мюллер, 4; 1:1 – Майер, 38; 2:1 – Хунтелаар, 67; 3:1 – Шепф, 77; 3:2 – Качар, 90.

Удаление: Джуру, 45.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Германия Байер Бавария Боруссия М Боруссия Д Шальке-04
Комментарии (4)
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Raxor
1456952384
бавария немного ожидаемо, а вот писсаро удивил))
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teodogat
1456982637
Давно лысого уволить надо было, выигрыш слабенького по подбору участников чемпионата не показатель, а в ЛЧ разгромные поражения в полуфиналах показывают его истинный талант. А сейчас его в другой клуб зовут, он и отбывает номер до конца сезона...
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Igreks
1456998313
Получается сам Баер не забил гола))
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Schicko_008
1457000833
Клаудио Писсаро, 37 лет, этим хет-триком превзошел отметку в 300 мячей на клубном уровне. Теперь у него 301 гол за клубы во всех турнирах. Блестящее достижение!
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