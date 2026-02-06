Введите ваш ник на сайте
Самые популярные клубы Европы: кто собирает полные стадионы

Для каждого болельщика его любимая команда – самая лучшая. И не важно, на каком уровне она выступает. В этой статье речь пойдет о популярнейших футбольных клубах Европы по результатам сезона-2024/25.

Критерии популярности

Достижения команд – важный фактор, притягивающий популярность к каждому конкретному клубу. Есть и другие сопутствующие популярности критерии. В их числе: наличие в составе команды игроков высокого класса, тренеров топового уровня, освещение в СМИ футбольной жизни коллектива и т. д. Но основным критерием определения популярности команды является все-таки внимание болельщиков.

Общее количество футбольных болельщиков в Европе – от 150 до 200 млн., без учета пассивных и просто симпатизирующих игре. 80% из общего количества болеют за одну любимую команду. Как правило, это команда из их страны, порой не хватающая звезды с неба. 13% зрителей болеют за две и более команды, выступающие в чемпионатах разных стран. И лишь 7% болельщиков не имеют постоянных клубных симпатий.

По статистике, 43% из всех фанатов футбола можно отнести к активным болельщикам и 57% – к умеренным. За футбольными баталиями в наше время можно наблюдать с трибун стадионов (так поступают самые активные), по телевизионным трансляциям (бОльшая часть), по интернету (прямые эфиры, видео отчеты, обзоры и пр.).

Топ самых посещаемых европейских клубов

С давних времен количество болельщиков на трибунах – главный показатель популярности команды. Статистика посещаемости стадионов берет свое начало с тех самых пор, когда футбол стал выходить на профессиональный уровень.

Для большей объективности подсчет зрителей на трибунах в разных странах проводится без учета еврокубковых игр. В расчет берутся только матчи соревнований внутри стран. По итогам сезона-2024/25 таблица посещаемости матчей 25 самых любимых болельщиками коллективов Европы выглядит так:

Место

Команда

Страна, лига *

Зрители

25

«Бетис»

Испания, Примера

51 542

24

«Ньюкасл»

Англия, АПЛ

52 187

23

«Боруссия» М

Германия, Бундеслига

53 078

22

«Герта»

Германия, 2-я Бундеслига

53 191

21

«Манчестер Сити»

Англия, АПЛ

53 576

20

«Аякс»

Нидерланды, Эредивизи

54 432

19

«Гамбург»

Германия, 2-я Бундеслига

56 324

18

«Айнтрахт»

Германия, Бундеслига

57 600

17

«Бенфика»

Португалия, Примейра

58 746

16

«Селтик»

Шотландия, Премьер-лига

58 974

15

«Штутгарт»

Германия, Бундеслига

59 265

14

«Арсенал»

Англия, АПЛ

60 252

13

«Ливерпуль»

Англия, АПЛ

60 486

12

«Атлетико»

Испания, Примера

60 883

11

«Тоттенхэм»

Англия, АПЛ

61 127

10

«Шальке 04»

Германия, 2-я Бундеслига

61 639

9

«Вест Хэм»

Англия, АПЛ

62 407

8

«Рома»

Италия, Серия А

62 435

7

«Марсель»

Франция, Лига 1

63 683

6

«Интер»

Италия, Серия А

70 129

5

«Милан»

Италия, Серия А

71 512

4

«Реал»

Испания, Примера

72 692

3

«Манчестер Юнайтед»

Англия, АПЛ

73 815

2

«Бавария»

Германия, Бундеслига

75 000

1

«Боруссия» Д

Германия, Бундеслига

81 365

* – указана лига, в которой клуб выступал в сезоне-2024/25.

«Боруссия» Д и ее преследователи

Несколько сезонов подряд дортмундская «Боруссия» возглавляет этот рейтинг популярности. Состав первой шестерки команд-лидеров, как и полный список топ-25, остался неизменным по сравнению с чемпионатом-2023/24. Некоторые команды лишь поменялись местами.

Заметно отсутствие в этом престижном рейтинге испанской «Барселоны». Это связано с тем, что в 2025-м году еще не была закончена реконструкция домашней арены команды – «Камп Ноу». Болельщики надеются, что в 2026-м году знаменитый стадион начнет принимать домашние игры своей команды, а вместимость 105 000 зрителей поможет «Барсе» включиться в борьбу за лучшую посещаемость.

Германия – лучшая по посещаемости

В топ-25 вошли 8 немецких клубов. Причем три коллектива в сезоне 2024/2025 представляли 2-ю Бундеслигу.

Стадионы, построенные еще к чемпионату мира 2006 года, до сих пор помогают собирать большое количество зрителей в двух немецких лигах. Авторитетные специалисты признают, что организационно и структурно вторая Бундеслига выглядит даже солиднее, чем итальянская Серия А.

Дортмундцы – самые популярные еще и в еврокубках

До недавнего времени вместимость домашнего стадиона «Боруссии» «Сигнал Идуна Парк» составляла 66 000 болельщиков. Это существенно ограничивала возможности клуба по приему зрителей на матчах европейского уровня. Но с недавнего времени в регламент УЕФА были внесены изменения. Стало возможно использовать стоячие места. Это увеличило количество потенциальных зрителей игр «Боруссии» до 81 000.

И вот результат: дортмундская команда по итогам сезона-2024/25 стала самой посещаемой командой в еврокубковых поединках. Вот десятка лучших клубов по этому показателю.

Место

Клуб

Страна

Турнир

Игры

Средняя посещаемость

Общая посещаемость

10

«Рома»

Италия

Лига Европы

6

61 011

366 065

9

«Бенфика»

Португалия

Лига

чемпионов

6

61 801

370 803

8

ПСЖ

Франция

Лига

чемпионов

8

46 570

372 563

7

«Тоттенхэм»

Англия

Лига

Европы

7

56 198

393 388

6

«Арсенал»

Англия

Лига

чемпионов

7

59 866

419 062

5

«Интер»

Италия

Лига

чемпионов

7

67 579

473 053

4

«МЮ»

Англия

Лига

Европы

7

73 176

512 231

3

«Бавария»

Германия

Лига

чемпионов

7

75 000

525 000

2

«Реал»

Испания

Лига чемпионов

7

75 220

526 540

1

«Боруссия» Д

Германия

Лига

чемпионов

7

81 213

568 490

Рубеж в 60 00 зрителей, присутствовавших в среднем на матче, преодолели еще два клуба: испанский «Атлетико» и немецкий «Штутгарт». В Лиге конференций сезона 2024/25 лучшим и по средней, и по общей посещаемости стал испанский «Бетис».

Рейтинг клубов Восточной Европы

Лучшим клубом Восточной Европы по посещаемости в прошлом сезоне стал «Зенит». Хотя клуб из «Санкт-Петербурга» не вошел в число 50 сильнейших в Европе по этому показателю.

Шестерка лучших клубов Восточной Европы по средней посещаемости в сезоне-2024/25 выглядит так:

Место

Команда

Страна

Средняя посещаемость

6

«Спартак»

Москва

Россия

19 955

5

«Хайдук»

Сплит

Хорватия

22 028

4

«Легия»

Варшава

Польша

24 867

3

«Краснодар»

Россия

27 561

2

«Лех»

Познань

Польша

28 947

1

«Зенит»

Санкт-Петербург

Россия

35 691

Реал Боруссия Д Бавария Манчестер Юнайтед
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сам_себе_сказал
1770373022
очень интересно
Ответить
рылы
1770383204
как-то раз, неск. лет назад, видел по телеку репортаж со стадиона боруссии (не в день игры). там рассказывали про эту особенность со стоячими местами, что в чемпе они разрешены, в лч - нет. так знаете, что они делают? откручивают сидения, а потом прикручивают обратно. и делают это бесплатно их ультрас. каждый раз приходит человек 100, им выдают инструмент - и они крутят)
Ответить
