Для каждого болельщика его любимая команда – самая лучшая. И не важно, на каком уровне она выступает. В этой статье речь пойдет о популярнейших футбольных клубах Европы по результатам сезона-2024/25.
Критерии популярности
Достижения команд – важный фактор, притягивающий популярность к каждому конкретному клубу. Есть и другие сопутствующие популярности критерии. В их числе: наличие в составе команды игроков высокого класса, тренеров топового уровня, освещение в СМИ футбольной жизни коллектива и т. д. Но основным критерием определения популярности команды является все-таки внимание болельщиков.
Общее количество футбольных болельщиков в Европе – от 150 до 200 млн., без учета пассивных и просто симпатизирующих игре. 80% из общего количества болеют за одну любимую команду. Как правило, это команда из их страны, порой не хватающая звезды с неба. 13% зрителей болеют за две и более команды, выступающие в чемпионатах разных стран. И лишь 7% болельщиков не имеют постоянных клубных симпатий.
По статистике, 43% из всех фанатов футбола можно отнести к активным болельщикам и 57% – к умеренным. За футбольными баталиями в наше время можно наблюдать с трибун стадионов (так поступают самые активные), по телевизионным трансляциям (бОльшая часть), по интернету (прямые эфиры, видео отчеты, обзоры и пр.).
Топ самых посещаемых европейских клубов
С давних времен количество болельщиков на трибунах – главный показатель популярности команды. Статистика посещаемости стадионов берет свое начало с тех самых пор, когда футбол стал выходить на профессиональный уровень.
Для большей объективности подсчет зрителей на трибунах в разных странах проводится без учета еврокубковых игр. В расчет берутся только матчи соревнований внутри стран. По итогам сезона-2024/25 таблица посещаемости матчей 25 самых любимых болельщиками коллективов Европы выглядит так:
|
Место
|
Команда
|
Страна, лига *
|
Зрители
|
25
|
«Бетис»
|
Испания, Примера
|
51 542
|
24
|
Англия, АПЛ
|
52 187
|
23
|
«Боруссия» М
|
Германия, Бундеслига
|
53 078
|
22
|
Германия, 2-я Бундеслига
|
53 191
|
21
|
Англия, АПЛ
|
53 576
|
20
|
Нидерланды, Эредивизи
|
54 432
|
19
|
Германия, 2-я Бундеслига
|
56 324
|
18
|
Германия, Бундеслига
|
57 600
|
17
|
«Бенфика»
|
Португалия, Примейра
|
58 746
|
16
|
Шотландия, Премьер-лига
|
58 974
|
15
|
«Штутгарт»
|
Германия, Бундеслига
|
59 265
|
14
|
«Арсенал»
|
Англия, АПЛ
|
60 252
|
13
|
Англия, АПЛ
|
60 486
|
12
|
Испания, Примера
|
60 883
|
11
|
Англия, АПЛ
|
61 127
|
10
|
«Шальке 04»
|
Германия, 2-я Бундеслига
|
61 639
|
9
|
Англия, АПЛ
|
62 407
|
8
|
Италия, Серия А
|
62 435
|
7
|
Франция, Лига 1
|
63 683
|
6
|
«Интер»
|
Италия, Серия А
|
70 129
|
5
|
Италия, Серия А
|
71 512
|
4
|
Испания, Примера
|
72 692
|
3
|
Англия, АПЛ
|
73 815
|
2
|
Германия, Бундеслига
|
75 000
|
1
|
«Боруссия» Д
|
Германия, Бундеслига
|
81 365
* – указана лига, в которой клуб выступал в сезоне-2024/25.
«Боруссия» Д и ее преследователи
Несколько сезонов подряд дортмундская «Боруссия» возглавляет этот рейтинг популярности. Состав первой шестерки команд-лидеров, как и полный список топ-25, остался неизменным по сравнению с чемпионатом-2023/24. Некоторые команды лишь поменялись местами.
Заметно отсутствие в этом престижном рейтинге испанской «Барселоны». Это связано с тем, что в 2025-м году еще не была закончена реконструкция домашней арены команды – «Камп Ноу». Болельщики надеются, что в 2026-м году знаменитый стадион начнет принимать домашние игры своей команды, а вместимость 105 000 зрителей поможет «Барсе» включиться в борьбу за лучшую посещаемость.
Германия – лучшая по посещаемости
В топ-25 вошли 8 немецких клубов. Причем три коллектива в сезоне 2024/2025 представляли 2-ю Бундеслигу.
Стадионы, построенные еще к чемпионату мира 2006 года, до сих пор помогают собирать большое количество зрителей в двух немецких лигах. Авторитетные специалисты признают, что организационно и структурно вторая Бундеслига выглядит даже солиднее, чем итальянская Серия А.
Дортмундцы – самые популярные еще и в еврокубках
До недавнего времени вместимость домашнего стадиона «Боруссии» «Сигнал Идуна Парк» составляла 66 000 болельщиков. Это существенно ограничивала возможности клуба по приему зрителей на матчах европейского уровня. Но с недавнего времени в регламент УЕФА были внесены изменения. Стало возможно использовать стоячие места. Это увеличило количество потенциальных зрителей игр «Боруссии» до 81 000.
И вот результат: дортмундская команда по итогам сезона-2024/25 стала самой посещаемой командой в еврокубковых поединках. Вот десятка лучших клубов по этому показателю.
|
Место
|
Клуб
Страна
|
Турнир
|
Игры
|
Средняя посещаемость
|
Общая посещаемость
|
10
|
«Рома»
Италия
|
Лига Европы
|
6
|
61 011
|
366 065
|
9
|
Португалия
|
Лига
чемпионов
|
6
|
61 801
|
370 803
|
8
|
ПСЖ
Франция
|
Лига
чемпионов
|
8
|
46 570
|
372 563
|
7
|
«Тоттенхэм»
Англия
|
Лига
Европы
|
7
|
56 198
|
393 388
|
6
|
Англия
|
Лига
чемпионов
|
7
|
59 866
|
419 062
|
5
|
Италия
|
Лига
чемпионов
|
7
|
67 579
|
473 053
|
4
|
«МЮ»
Англия
|
Лига
Европы
|
7
|
73 176
|
512 231
|
3
|
«Бавария»
Германия
|
Лига
чемпионов
|
7
|
75 000
|
525 000
|
2
|
«Реал»
Испания
|
Лига чемпионов
|
7
|
75 220
|
526 540
|
1
|
«Боруссия» Д
Германия
|
Лига
чемпионов
|
7
|
81 213
|
568 490
Рубеж в 60 00 зрителей, присутствовавших в среднем на матче, преодолели еще два клуба: испанский «Атлетико» и немецкий «Штутгарт». В Лиге конференций сезона 2024/25 лучшим и по средней, и по общей посещаемости стал испанский «Бетис».
Рейтинг клубов Восточной Европы
Лучшим клубом Восточной Европы по посещаемости в прошлом сезоне стал «Зенит». Хотя клуб из «Санкт-Петербурга» не вошел в число 50 сильнейших в Европе по этому показателю.
Шестерка лучших клубов Восточной Европы по средней посещаемости в сезоне-2024/25 выглядит так:
|
Место
|
Команда
|
Страна
|
Средняя посещаемость
|
6
|
Москва
|
Россия
|
19 955
|
5
|
Сплит
|
Хорватия
|
22 028
|
4
|
Варшава
|
Польша
|
24 867
|
3
|
Россия
|
27 561
|
2
|
Познань
|
Польша
|
28 947
|
1
|
«Зенит»
Санкт-Петербург
|
Россия
|
35 691