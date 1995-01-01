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    Лучшие тексты «Бомбардира» в 2018 году


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    Голосов: 3
    Сегодня, 03:19
    Что перечитать в праздники.

    Ветеран «Спартака», который до сих пор не зажег. В 2018-м он должен исправиться

    В начале января-2018 мы писали о надеждах, которые сделают год. Получилось не у всех. Жано Ананидзе так и не выстрелил. Но текст Михаила Морозова от этого хуже не стал.

    Какие трансферы клубы РФПЛ чаще всего делают зимой. Исследование «Бомбардира»

    Очень полезное исследование зимней активности русских клубов. Сейчас оно вновь очень актуально.

    Я болею за команду, которую никто не любит. Это прекрасно

    Виталий Ошовский рассказал про свою странную любовь – итальянскую «Аталанту».

    Каково это − болеть за команду, которой давно нет

    История про природу фанатизма. Николай Живоглядов нашел болельщиков тех клубов, что давно умерли, и поговорил с ним о смысле.

    Дзюба прав: Эмери — тренеришка

    Небольшое, но тяжелое уничтожение Унаи Эмери (на тот момент – тренера «ПСЖ») от Александра Плеханова. Сейчас у Эмери все хорошо, у Плеханова – тоже. Кстати, это мой любимый заголовок в истории «Бомбардира». Сила синтаксиса.

    «Президент США звонил по поводу войны, а я стоял на поле, как свинья». Политик, который обожает футбол

    Премьер-министр Венгрии – огромнейший футбольный фанат. Атмосферный текст об этом.

    Как Россия получила чемпионат мира

    Здоровенное ретроисследование о том, как все случилось зимой 2010-го. Про самое важное событие в истории русского футбола.

    Что вообще такое «кресты»? Травма, которая выбила трех игроков сборной России

    Гайд по важному вопросу, который, к сожалению, нам еще неоднократно пригодится.

    «Заканчивали матч против «Спартака» при -26˚. Кто-то уши отморозил, я − пальцы на ногах». Приключения чеха в Сибири

    Интервью из всеми любимого жанра «Что иностранцы думают о России». Внутри – космической красоты и важности инфографика по всем легионерам РПЛ.

    Футболисты употребляют снюс. Почему это важно?

    Еще один важный вопрос, который пора изучить. Плеханов справился быстро и качественно.

    Вы знаете географию России? Игра «Бомбардира»

    Когда меня уволят за то, что «Бомбардир» уже не тот, из всех итогов я больше всего буду радоваться этому материалу. Наша собственная игра, где объединились география и футбол, – просто мечта детства.

    Кстати, у этого проекта есть вторая часть. Про страны мира.

    В моем родном городе убивали футбол. Но он все равно выживал

    Киржач – новая столица русской спортивной журналистики. Потому что Плеханов и Живоглядов – оттуда. Вот грустный текст про трудности локального футбола в этом городе. Как всегда – частное хорошо иллюстрирует общее.

    «За стадионом раздался взрыв − тут же человек 40 выбегают с поднятыми стволами». Вор в законе создал клуб и сделал его чемпионом

    Закрученная история из Молдавии 90-х, которая интересна всем. Особый шик материала – уникальные иллюстрации.

    «На войне я просыпался с одной задачей − выжить». Боевой летчик стал звездой футбола и журналистики

    Сильная биография. Такое можно экранизовать.

    Как живет самый старый клуб России − официально худшая команда страны

    Репортаж из Орехово-Зуево, где лихо переплелись история и действительность.

    Почему «Спартак» проиграл чемпионство

    Просто образец по форме и содержанию, как надо анализировать сезон отдельного клуба.

    Российские футболисты рассказывают о местах, в которых родились − от центра буддизма до села на Камчатке

    Вся бескрайность и притягательная разношерстность России – в одной пачке монологов.

    «Остается беспробудно бухать». Когда футбол в России − бессмысленный позор

    Важное мини-исследование про Дальний Восток.

    10 стыдных историй, которые произошли на стадионах России в этом сезоне

    Иногда полезно фокусироваться только на жести.

    Я видел финал ЛЧ изнутри. Это было волшебно

    Сергей Беседин и повод ему завидовать.

    «Я так много зарабатываю, что могу купить твою жизнь». Самый лютый скандалист современности

    Краткий пересказ бурной жизни Марко Арнаутовича.

    Город, в котором постоянно умирают футбольные клубы

    Большой репортаж Плеханова о феномене Нижнего Новгорода – замечательного города, где постоянно что-то не так.

    Раньше у Исландии были проблемы с наркотиками, а теперь ее все обожают

    Как исландцы стали такими крутыми и в чем их секрет. Текст особо ценен еще и тем,что внутри лежит древнейший клип Бьорк.

    Самый нужный гид к ЧМ-2018 – про еду и цены

    Если вы рекламодатель, приходите к нам делать нативку. Мы умеем. Доказательство – по ссылке.

    Салах – человечище. Он объединил целую страну

    Этот текст очень приятно читать. И он интересный.

    «Мы не думаем о политике и Путине». Англичане узнают Россию изнутри

    Живоглядов перехватил английских фанатов в Нижнем Новгороде и спросил у них про важное.

    Художница нарисовала Черчесова и Салаха грудью. Мы с ней поговорили

    В медиаполе вокруг ЧМ крутилось очень много необычных персонажей. Для интервью сделали правильный выбор.

    Эти немцы видели все вживую. Самые несчастные люди на свете

    В этом материале есть только одно слово – «боль». Остальные эмоции передал фотоаппарат Ивана Якушкина.

    Самое жуткое в вылете Германии − реакции некоторых из вас

    Цитата из текста: «Вокруг до сих пор полно тех, кто бряцает агрессивными лозунгами, трясет кулаком в телевизор, обливаясь пивом, и клеит на тачки наклейку «Можем повторить!». Есть уверенность: так делать нельзя».

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    Тот самый матч с Испанией. Наталия Кондратенко поймала историю в объектив.

    «Для меня сегодня был Сталинград». Болельщики сборной – о чуде

    Плеханов тоже был на том матче и зафиксировал горячие эмоции людей сразу после игры.

    Сочи – самый странный город ЧМ. Россия поборется там за полуфинал

    А это Плеханов уже исследовал Сочи. Тоже получилось интересно и системно.

    Фернандес тренировался пьяным и отказал «Реалу». Сегодня он почти затащил Россию

    Очень душевный текст про очень душевного парня.

    Иностранцы рассказывают нам, что они узнали о России

    Индонезийка, бразильцы, мексиканец, бельгиец.

    «Мама шутит, что Облак отдал мне потные трусы». Главный фанат «Атлетико» в России – девушка

    Интервью с крутой девушкой, которая показывает всем нам, что такое трушный фанатизм.

    Самый удивительный тренер в мире. У него учился даже Гвардиола

    Очень злит, когда в заголовках «Бомбардира» слишком часто мелькает оценка «самый». Но Бьелса и правда такой.

    Нефть, дороги, Собянин и концерт Басты. Сибирь – изнутри

    Репортаж из Тюмени – «города гранита и асфальта».

    «Зарплата − 8 тысяч рублей». Как живет первый наукоград России

    Строить клуб в небольшом городе под Калугой, где живут только ученые и программисты.

    «Родственница ходила в церковь, чтобы снять с меня эту дьявольскую страсть». Девушка-фанат объездила всю Россию

    Отличная схема – посетить все матчи любимой команды в сезоне и интересно рассказать нам об этом.

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    Илья Егоров выступил с неожиданным предложением. Хотя в итоге «Спартак» его не послушал.

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    «Отослал Дзюбе свою фотографию с надписью «Я – сектант». Кто рассказывает вам про «Спартак»

    Спартаковские журналисты – целый отдельный микромир внутри среды. Илья Егоров изучил его через неплохое интервью.

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    Деньги, кокаин, шоу-бизнес. Уйти из футбола в уличные гонки

    Гигантский монолог одного бывшего футболиста о своей удивительной жизни, где было все: и академия «Спартака», и лимузины с девушками, и армия, и деревни, и ночная Москва со звездами из телека.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, Страница Марии Рязанцевой «ВКонтакте», Global Look Press, Лена Школьная
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1039

      giluxa1963 2 минуты назад

      даже "великий" Егоров попал в этот список

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