Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Германия и Чили – в полуфинале КК. Роналду раскритиковал газон на «Крестовском». Дайджест событий дня


    0
    Голосов: 0
    25.06.2017 22:30
    «Манчестер Сити» подпишет Дани Алвеса и Хави Мартинеса. Криштиану не понравился газон на «Крестовском». Определились все полуфиналисты Кубка конфедераций. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    На следующей неделе Хави Мартинес и Дани Алвес пройдут медосмотр в «Манчестер Сити»

    На прошлой неделе «Бомбардир» писал об интересе «Манчестер Сити» к бразильцу Даниэлю Алвесу. В среду защитник расторг соглашение с «Ювентусом». Как сообщил работник BT Sport Энтони Харрис, бразилец в скором времени перейдет в манчестерский клуб. Согласно источнику, состав «горожан» также пополнит хавбек «Баварии» Хави Мартинес.

    Месси отпраздновал 30-летие с семьей

    Вчера нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси исполнилось 30 лет. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой он сидит за праздничным столом с 4-летним сыном Тьяго в компании своей девушки Антонеллы Рокуццо. В мае «Бомбардир» писал о том, что пара поженится 30-го июня.

    text

    Публикация от Leo Messi (@leomessi)

    Жирков пропустит первый матч ЧМ-2018

    В матче против Мексики полузащитник сборной России Юрий Жирков получил красную карточку. Отбывать дисквалификацию за удаление в заключительной для сборной России игре Кубка конфедераций Жиркову придется во время чемпионата мира. Футболист пропустит первую встречу нашей команды.

    ФИФА: «Сборная России на чемпионате мира-2014 была чиста»

    В пресс-службе ФИФА прокомментировали информацию о том, что игроки сборной России использовали допинг на чемпионате мира-2014.

    «Все допинг-тесты игроков, которые принимали участие в ЧМ-2014 – в том числе членов сборной России – дали отрицательный результат. ФИФА отвечала за тесты и направила все образцы в аккредитованную лабораторию ВАДА в Лозанне. Эта же процедура действует на Кубке конфедераций», – рассказали в пресс-службе ФИФА.

    Весь состав сборной России, участвовавший на ЧМ-2014, подозревается в употреблении допинга

    Моуринью за 100 миллионов хочет приобрести в «Манчестер Юнайтед» Кейна

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за 23-летнего нападающего 100 миллионов фунтов стерлингов, на трансфере лично настаивает главный тренер Жозе Моуринью.

    Роналду не понравился газон на стадионе «Санкт-Петербург»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен качеством газона на стадионе «Санкт-Петербург». «Поле было сложным, газон на стадионе не очень хороший. Мы сделали все, что могли: играть лучше на нем просто не получилось», – сказал Роналду.

    Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций-2017

    Определились все участники полуфинальных пар Кубка конфедераций-2017.

    Из группы А в плей-офф вышли сборные Португалии и Мексики, из квартета В – Германия и Чили.

    Таким образом, полуфинальные пары выглядят следующим образом:

    Португалия – Чили (28 июня, «Казань Арена»)

    Германия – Мексика (29 июня, «Фишт»)

    Дзюба – о фото с Кокориным: «Это просто шутка. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ситуацию с фотографией, на которой игрок вместе с форвардом Александром Кокориным показывают жест, предположительно адресованный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

    «Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то», – сказал Дзюба.

    Как Кокорин злил аудиторию. Сегодня новая история

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 26 июня 2017, 05:21

      Кокорин иДзюба только пиариться и могут!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Makar#17 > igormaddog 26 июня 2017, 09:56

      +

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11