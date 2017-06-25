Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Весь состав сборной России, участвовавший на ЧМ-2014, подозревается в употреблении допинга

    Все игроки сборной России, которые входили в состав национальной команды на чемпионате мира-2014, подозреваются в использовании допинга.

    Как сообщает The Mail on Sunday, на данный момент ФИФА проводит расследование в отношении футболистов. Кроме того, под подозрение попали еще 11 россиян, которые не попали в окончательный состав.

    Есть вариант, согласно которому результаты допинг-проб скрывались и не были опубликованы.

    Полностью состав сборной России на ЧМ-2014 в Бразилии выглядел следующим образом:

    Вратари: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков;

    Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов;

    Полузащитники: Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Павел Могилевец, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов;

    Нападающие: Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2017 06:16
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 25 июня 2017, 22:49

      Если снотворное считать допингом, то вполне возможно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 июня 2017, 14:24

      Я понимаю если бы они в финал вышли, а так бред какой-то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 14:04

      «Пишут какой-то бред. Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать», — добавил глава РФС.Мутко читает английские газеты?Без словаря?Ачешуеть мужик культурно развился!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 25 июня 2017, 11:23

      Когда применяют допинг,футболисты начинают показывать высокоскоростную игру,демонстрировать на поле высокий уровень,которого у них без стимуляторов не бывает! Однако ничего подобного и близко не было!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 июня 2017, 11:11

      Кокс считается допингом??? Если да, то 100% все были под допингом. А если судить по игре, то скорее всего все были под алкоголем!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 25 июня 2017, 10:46

      Ахаха, придёться вернуть золотые медали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 25 июня 2017, 10:02

      Пидорги капитальные эти англосасаксы:-)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 июня 2017, 09:51

      Из всех перечисленных нынешней команде нужны только Глушаков, Дзагоев, Шатов и Самедов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 25 июня 2017, 09:50

      Daily Mail уже не знает, что придумать, чтобы у России забрали чемпионат мира.))) А заодно, чтобы раскупили воскресный номер этой жёлтой газетёнки. Забыли упомянуть, что больше всех допинга употребляли Фабио Капелло и газонокосильщик с базы сборной.)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 июня 2017, 09:43

      Они видели как они играли??? Какой допинг...

      Продолжается подковерная возня перед чм...англосаксы мутят...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11