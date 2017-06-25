Весь состав сборной России, участвовавший на ЧМ-2014, подозревается в употреблении допинга

Все игроки сборной России, которые входили в состав национальной команды на чемпионате мира-2014, подозреваются в использовании допинга.

Как сообщает The Mail on Sunday, на данный момент ФИФА проводит расследование в отношении футболистов. Кроме того, под подозрение попали еще 11 россиян, которые не попали в окончательный состав.

Есть вариант, согласно которому результаты допинг-проб скрывались и не были опубликованы.

Полностью состав сборной России на ЧМ-2014 в Бразилии выглядел следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков;

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов;

Полузащитники: Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Павел Могилевец, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов;

Нападающие: Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков.