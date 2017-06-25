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  • Весь состав сборной России, участвовавший на ЧМ-2014, подозревается в употреблении допинга

Весь состав сборной России, участвовавший на ЧМ-2014, подозревается в употреблении допинга

25 июня 2017, 06:16
34

Все игроки сборной России, которые входили в состав национальной команды на чемпионате мира-2014, подозреваются в использовании допинга.

Как сообщает The Mail on Sunday, на данный момент ФИФА проводит расследование в отношении футболистов. Кроме того, под подозрение попали еще 11 россиян, которые не попали в окончательный состав.

Есть вариант, согласно которому результаты допинг-проб скрывались и не были опубликованы.

Полностью состав сборной России на ЧМ-2014 в Бразилии выглядел следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков;

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов;

Полузащитники: Алексей Ионов, Юрий Жирков, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Павел Могилевец, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Александр Самедов;

Нападающие: Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия
Комментарии (34)
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alex1951
1498361248
Вооот ,где собака то порылась,хе хе... Давай теперь до кучи. Кубок Конфедерации .тоже сплошной допинг! А как иначе,если дрыщ МУ хвалит,лысый Черчес хвалит , типа ,,хорошо играли,, то как же здесь без допинга? Вон Жирков пережрал и вместо мяча на силовой хоккец перешел,а Акинфей не стал отставать и кикбоксингом занялся....надо бы проверить :0)
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мароко
1498361553
Началось!! Чемпионат Мира хотят отобрать!!!
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kykyi
1498361660
При таком раскладе существует вариант, что ЧМ 2018 может пройти не в России. Печально!
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oyabun
1498362541
Дело даже не в том что могут отобрать ЧМ у России. Всё равно это праздник исключительно для богатых и тех кто строит, попутно распиливая гос.средства. Для основной массы простых болельщиков домашний ЧМ - как собаке пятая нога, посетить игры будет непозволительно дорого. А дело в другом. Как могут пострадать клубы, если вышеперечисленных игроков дисквалифицируют? К примеру на год. При нашем лимите это смерти подобно. Играть и так некому..
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ВасяК
1498362602
Да какой там допинг, они что там с дуба рухнули,от него результат повышается,а у нас одни разочарования!!!
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la verdad
1498366338
Предлагаю разрешить использование допинга российскими футболистами. Так ещё смешнее будет!)))))
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marslond
1498369667
Что у них за проверки, что через три года они думают...они вообще матчи сборной смотрели...какой допинг? Походу англичанам не понравилось, что Кубок конфедераций нормально проходит, начали воду мутить.
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bolela_16
1498370062
Это уже смешно, новенькое придумать СЛАБО????
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Ден 781
1498376780
Ахаха, придёться вернуть золотые медали
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nemolod
1498379039
Когда применяют допинг,футболисты начинают показывать высокоскоростную игру,демонстрировать на поле высокий уровень,которого у них без стимуляторов не бывает! Однако ничего подобного и близко не было!
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