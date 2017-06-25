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    Как Кокорин злил аудиторию. Сегодня новая история


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    Голосов: 19
    25.06.2017 19:00
    Александр Кокорин снова выступил поставщиком околофутбольных скандалов, на этот раз − в паре с Артемом Дзюбой.

    Зарплата в «Динамо»

    В конце 2013 года Кокорин зарабатывал в «Динамо» 5 миллионов евро в год. Месячный оклад − 416,7 тысяч евро. В «Зените» Александр получает меньше − 3,5 миллиона в год, но, по мнению большинства болельщиков, заработная плата нападающего сборной России все равно чрезвычайно завышена.

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    Публикация от Юрий Дудь (@yurydud)

    Переход в «Анжи»

    19 голов в 114 матчах − подобная статистика не испугала махачкалинцев, и они выложили за динамовского форварда почти 20 миллионов евро. Этот переход многим не понравился: посчитали, что игрок уехал за большой зарплатой. Впрочем, Кокорину повезло: тем же летом 2013-го, когда состоялся трансфер, проект «Анжи» быстро задохся, и нападающий вернулся в «Динамо», где стал забивать гораздо чаще.

    Шампанское в Монте-Карло

    Нашумевшая история, пересказывать которую не имеет смысла. Три слова − «Кокорин и Мамаев» − стали одним из главных мемов 2016 года. В России вдохновились настолько, что посвятили двум опальным персонажам песню − перепевку хита группы «Ленинград» в «В Питере − пить».

    Кокорин и Мамаев отнеслись к этому с иронией:

    text

    Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

    Лермонтов − автор «Муму»

    Футболисты не обязаны быть грамотными, но кого-то раздражает и это. «Кто написал «Муму»? Забыл. Этот... Лермонтов! Нет?! А кто?!», − спросил Кокорин во время эфира на «Матч ТВ». И добавил, услышав правильный ответ: «Да-да, Тургенев! Я не читал его, мне за это не стыдно. Все знают, что я плохо учился, не отрицаю».

    Футболка с Эскобаром в инстаграме

    5 января этого года Кокорин выложил в инстаграм фотографию себя в футболке, на которой был запечатлен Пабло Эскобар − знаменитый колумбийский наркобарон (мы о нем, кстати, не так давно писали). Общественность раскололась на две части: кто-то ругал Кокорина за неосмотрительность, кто-то защищал его право носить футболки с любыми принтами, пусть даже провокационными. Но в основном нападающего ругали.

    Езда по встречной

    Сегодняшняя история, которую вы точно будете обсуждать. Возможно, в «Зените» правы, и желтые СМИ действительно преувеличивают факты − но, с другой стороны, давайте зададимся вопросом: почему подобных случаев не происходит с Игнашевичем или Глушаковым?

    upd

    Сегодня (25.06.17) Кокорин снова стал героем спортивных новостей − и снова по околофутбольным причинам. В инстаграме футболиста появилось позже удаленное видео, где Кокорин вместе с Артемом Дзюбой подносит ладонь ребром к лицу. Ролик сопровождался голубой подписью Message («послание» на английском − прим. ред.).

    Основная трактовка − Кокорин и Дзюба передают привет главному тренеру сборной России, намекая на его усы (больше ни у кого в сборной усов нет). Еще одна версия − продолжение темы с матча «Зенит» − «Локомотив», где нападающие петербуржцев отметили забитый гол странным движением руки. Кокорин чуть позже охарактеризовал его в инстаграме хэштегом #погорло − ну, видимо, Черчесов уже тогда достал и его, и Дзюбу. В итоге ни Кокорин, ни его партнер по «Зениту» не поехали на Кубок конфедераций (официальная версия по Дзюбе − травма колена), а Россия вылетела уже на групповом этапе.

    text

    Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3 Голосов: 19
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 11 августа 2017, 17:41

      что они плохого сделали ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Kavkazec 07 1 июля 2017, 19:52

      дебил111

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      avera 27 июня 2017, 14:24

      Два дебила

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      hoga 27 июня 2017, 13:15

      Поступить как Герасим с Муму

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 27 июня 2017, 12:03

      Человек возомнил из себя, на самом деле в спорте особо не достигнув ничего.... Бестактный человек....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 26 июня 2017, 18:22

      слишком много внимания этим "МУМУ".
      Клуб должен решать! За клуб стыдно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Джоджо47 26 июня 2017, 15:33

      В арарат его!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 26 июня 2017, 14:05

      На хер нужны эти бревна сборной???!!! Кержакова обратно надо брать - он хочет и может играть.... Почему такая ху..ня происходит??? Те, кто хотят играть пролетают мимо....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11

      andreyoleynik 26 июня 2017, 13:39

      Гомики! в одной кровати лежат! Больше они ничего и не умеют, только как в соц сетях себя славить. Бараны. Хоть и сборная сыграла неудачно, все равно делать этим двум недоноскам нечего в команде.

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 26 июня 2017, 12:28

      Надеюсь, Манчини посадит их на лавку, чтобы мы сами вдоволь поглумились над ними и потроллили)

      3
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      Рейтинг: +649

      MichelWB > KalterJax 26 июня 2017, 12:56

      Лучше под лавку. Мне так кажется.

      -1
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